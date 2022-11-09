▲20年來首度鐘聲響起！梨山耶穌堂大鐘掛上鐘樓，12/1開放參觀。（圖／參山處提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

國內最高、海拔2011公尺，被列為歷史建築的「梨山耶穌堂」日前終於將大銅鐘重新掛上尖塔，試敲成功後，宣告正式完工。交通部觀光局參山國家風景區管理處將配合12月1日開幕的「山谷燈光節」跨年系列活動，再度敲響耶穌堂鐘聲，重新響徹大梨山地區，宣布梨山地標也是重要文化資產耶穌堂正式開放參觀，迎接疫後觀光人潮。

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▲大吊鐘鐘口直徑有103公分、高度約110CM的銅鐘，銅鐘重量為0.5公噸。2014年登錄為台中市歷史建築。



參山處長曹忠猷表示，耶穌堂已有53年，參山處分二期動用4270萬元經費進行整修復建工程，其中最棘手的吊鐘工程是如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製約半噸重的大鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱樑等原貌，煞費工程人員心思。

為安全起見，工程人員找來耐重2公噸的手拉吊車，耗約1個工作天，終於將銅鐘拉到屋頂位置，試敲隨即清脆鐘聲響起。配合今年的山谷燈光節開幕，耶穌堂將於12月初舉辦復建竣工啟用儀式，正式開放遊客參觀，將來耶穌堂鐘聲也會每日定時敲響，成為梨山新的地標與打卡亮點。

▲梨山耶穌堂大鐘掛上鐘樓，12/1開放參觀，將成打卡新熱點。



梨山耶穌堂是國內最高海拔的教堂，於1969年12月25日竣工，建築風格採用「隱約形式」的哥德式教會建築，並適時與在地材料結合，門口左右兩側分別種植6株山茶花，總計12株代表耶穌12位門徒；建築也融入泰雅風格裝飾，柱子上有圖騰花紋，為梨山耶穌堂帶來獨特的風格。