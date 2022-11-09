獨／兒童室內樂園「騎士堡」收2店！總部變廢墟　負責人欠千萬失蹤

▲知名室內兒童樂園騎士堡負責人蔡男被指控欠債千萬跑路，總部人去樓空，只留下雜物，致電給蔡男與總公司皆無人回應。（圖／投訴人林男提供）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

室內兒童樂園「騎士堡」風光時期在全台共有8處據點，以童話彩繪、大型遊具打響名號，曾是全台最大室內兒童樂園，但近日卻傳出財務出狀況，台中、高雄店在10月底收攤。一名林姓民眾指控，騎士堡蔡姓負責人向他借5、600萬，卻支票跳票，從9月底消失至今，還有其他受害者，總計債務恐上千萬，總公司人去樓空，蔡男遭債權人控告後也未出庭，懷疑他早就跑到國外。

騎士堡室內兒童樂園自2010年起，陸續在台北、桃園、新竹、台中、雲林、台南、高雄開設不同主題的分店，吸引爆滿人潮，甚至還有部分據點是和當地政府合作。不料，7月先傳出與台南大飯店合作的據點爆出財務危機，10月份在台中與高雄的分館也陸續關店。

▲債權人林男控訴，蔡男以各種理由向自己借了5、600萬，最後300萬支票卻跳票，還有其餘受害者，蔡恐欠上千萬債務。（圖／投訴人林男提供，點圖可放大）



投訴人林先生攤開與蔡男的借貸契約書、本票，氣憤向《ETtoday新聞雲》投訴指出，蔡男從2月起透過友人，陸續以各種理由向他借了5、600萬元，在9月28日卻因支票帳戶存款不足、發票人簽章不符跳票，蔡男自此人間蒸發，不管是電話還是訊息，蔡男都沒有回應。

▲▼蔡男向林男多次借錢，每次都是百萬起跳，卻在9月底後人間蒸發。（圖／投訴人林男提供，點圖可放大）



林男透露，自己在9月28日跳票當日，前往騎士堡位在台北大同區的總公司，請員工聯絡蔡男，並且在大門貼上紙條要求蔡出面，沒想到過了2天再次前往，整個辦公室竟人去樓空，所有物品被搬空，現場雜亂猶如廢墟。林先生前往蔡男桃園住家找人，前後近8次，觀察蔡男家平日、假日都沒有開燈，也沒有人員進出，僅透過關係找到蔡男堂哥，但也都沒有下文。

▲▼林男9月28日前往票據交換所，卻因蔡男存款不足、發票簽章人不符被退票。（圖／投訴人林男提供）



林先生無奈說，一個文創兒童教育品格創辦人，沒想到卻如此過分，現在只想找到人，堅決「告死他」，已對蔡男提告詐欺。林先生拿出證據表示，蔡男在中國大陸也持有「上海巧虎歡樂島」，在今年5月底突然倒閉，員工遭解雇，蔡還在員工群組內寫下「我因為大陸事業必須負債一輩子。」仍被其他員工怒噴「裝可憐」。

▲蔡男在大陸工作群組內說「必須負債一輩子」，卻被員工回嗆。（圖／投訴人林男提供，點圖可放大）



《ETtoday新聞雲》記者實際致電給蔡男與騎士堡總公司，都無人接聽或是空號，僅有台北小巨蛋門市回應，目前仍正常運作，不同地區票券也可到尚有營業的據點使用。

▲▼騎士堡台北總部物品被上貨車、台中店則是大門深鎖，門口貼上結束營業紙條。（圖／投訴人林男提供、記者許權毅攝）



騎士堡位在台中西區的據點大門深鎖，但透明玻璃仍可看見裡頭物品未搬離，門口僅貼上一張紙張說明「結束營業」。台中店的臉書粉絲專頁也同樣發布營業至10月31日，貼文底下還有家長詢問「可否回應私訊？」但官方均無回應。

▲▼騎士堡台中店內教具、桌椅都已打包，但仍堆放在店裡頭。（圖／記者許權毅攝）

