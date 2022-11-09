蟬連7年！華航奪APEX五星航空獎　11月推「甜點界香奈兒」

▲華航日本線11月起陸續推出有「甜點界香奈兒」之稱的新款法朋甜點「栗子蒙布朗」。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

華航再傳捷報，近日獲得航空乘客體驗協會APEX五星航空獎，已連續7年奪獎，華航也規劃全航線端上新菜色，11月起陸續推出有「甜點界香奈兒」之稱的新款法朋甜點「栗子蒙布朗」登機。

華航今宣布，已連續7年榮獲航空乘客體驗協會 (APEX, Airline Passenger Experience Association)「國際航空公司評鑑」五星航空獎，該獎項按照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和 Wi-Fi 等5項標準，於知名旅遊網《TripIt》進行票選，由旅客評比近600家航空公司、超過100萬個航班，華航贏得國際旅客認可，脫穎而出。

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華航2021年引進全新A321neo機隊，為滿足旅客防疫零接觸細節需求，首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，同時配置可調式加高活動隔板，保有隱私兼顧防疫。

▲華航連續7年獲得航空乘客體驗協會APEX五星航空獎。（圖／華航）

另A321neo客機也設置業界最新一代機上影視娛樂系統，經濟艙配有台灣最大13.3吋4K高畫質解析度螢幕。737-800客機也升級提供Fantasy Sky無線影音娛樂系統，旅客可透過個人智慧型產品享受影音串流服務。

除硬體升級外，華航全航線也將端上新菜色待客，為支持本土農、漁民，大量網羅在地海陸食材，精進豪華商務艙/商務艙餐點，華航首度推出充滿台灣味的滷味點心，經濟艙在西式餐點外也特選經典排骨飯。

此外國人最愛日本線也藏甜點彩蛋，華航表示，飛往東京成田、大阪、名古屋、福岡航班的豪華商務艙/商務艙，11、12 月限定推出素有甜點界香奈兒之稱的法朋烘焙甜點坊「栗子蒙布朗」。