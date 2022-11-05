玩《APEX》出火氣！實況主「5字經」問候隊友的媽　公然侮辱罰1千

▲遊戲實況主玩《APEX》罵隊友「5字經」被提告。（圖／資料照／記者陳凱力攝）

記者劉人豪／新竹報導

一名YouTube有2萬訂閱者的前職業選手實況主(下稱A男)，跟另名實況主(下稱B男)一起玩《APEX》，沒想到雙方起爭執，在直播中罵「Ｘ你娘Ｘ掰」，B男不滿提告，新竹地方法院認為A男犯公然侮辱罪，判處罰金1千元，如易服勞役，以1千元折算1日。

判決指出，A男於2022年4月11日跟與網友連線組隊玩《Apex英雄》網路遊戲，雙方均以直播主身分透過「Twitch」進行遊戲實況直播，沒想到團戰結束後，兩人互相指責對方遊戲技巧不佳，發生口角衝突，A男在直播過程罵：「Ｘ你娘Ｘ掰」，讓B男不滿提告。

A男稱，他有說出「Ｘ你娘Ｘ掰」等話，但否認有公然侮辱，因平時直播時說話風格及口頭禪會使用髒話，並非侮辱對方，雖然有罵髒話，但是不至於到公然侮辱，沒有妨害到B男的名譽。

法院勘驗直播影片中兩人前後發言後，認為A男口出「Ｘ你娘Ｘ掰」有針對性，而B男直播時雖然用暱稱，但B男直播簡介下有其名字，並可連結至用本名設立的社群帳號，認定該暱稱為B男在真實世界的延伸，應受名譽權及人格尊嚴之保障。

法院認為，雖B男先以粗鄙言詞挑釁辱罵A男，但A男未能理性應對，於直播用貶抑人格言詞回應，造成B男名譽受損，衡量B男所立和解附加條件差距過大而未能達成和解，且A男於審理時當庭起立向B男致歉，新竹地方法院依公然侮辱罪判處罰金1千元，如易服勞役，以1千元折算1日。