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三航站工程遭爆違法施工　桃機否認！違約廠商列黑名單

▲▼桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

▲桃園機場第三航廈。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

《鏡週刊》報導桃園機場第三航站能源中心工區日前發生大規模崩塌，但因無人死傷，營造廠並未依規定通報，承攬營造廠早在4月已退出工程，目前營造廠疑似違法施工，存在工安疑慮。桃園機場公司今則表示，崩塌非事實，當時鋼軌組立鬆脫已立即復原，變更承造人也已完備申辦，無違法施工。

《鏡週刊》報導桃園機場第三航站能源中心B區共同管溝，因模板未施作支撐鐵管，日前發生大規模崩塌，目前營造廠疑似不夠專業，才會在灌漿前，因支撐力不足造成崩塌，營造廠未通報業主桃機公司及監督的桃園市政府。第三航站能源中心工程原由東元電機與偉銓營造共同承攬，偉銓4月因財務危機申請停業並退出該工程，事後卻延燒營造廠鬧雙包爭議，質疑目前營造廠違法施工。

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桃園機場公司今發出聲明表示，有關報導所述能源中心B區共同管溝於深夜崩塌一事，經查並非事實。事件為今(111)年10月28日下午施工時，人員進行鋼管組立時疑似鬆脫，當下已立即改善，並於當日下午5時完成復原，未影響工程後續推動。

桃機公司表示，該工程由東元電機和偉銓營造共同投標承攬，由東元為共同承攬代表廠商。偉銓於今年3月出現資金問題，4月亦不正常出工，無法正常履行契約責任。機場公司陸續接獲桃園地方法院執行命令後，要求東元公司依共同投標協議書連帶負履行契約責任，東元和偉銓於4月18日由雙方董事長共同具名來文，檢附自4月1日起由東元公司繼受之讓與協議書，完成繼受程序。

針對營造廠疑似違法施工一事，桃機聲明指出，該情況並非事實，該工程因偉銓公司無法履行契約，後續由共同承攬之東元公司繼受且另覓其他土建分包廠商，另承造人變更申請之程序，業已完備桃園市政府建管處承造人變更申辦程序，並無違法施工情事。

桃機表示，該工程為第三航站區公共設施新建工程，經費62.93億元，得標廠商為東元公司及偉銓公司，工期2069天。因此事件影響工程進度，截至10月31日止，預定工程進度17.97%，實際進度13.98%，落後3.99%。機場公司已經依據《政府採購法》第101條規定，於9月5日刊登偉銓公司為拒絕往來廠商。

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