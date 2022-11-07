國境解封！桃機首度評估對轉機客收取機場服務費　「不超過500元」

▲桃園機場評估首度針對轉機客收取機場服務費。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，國際旅遊起飛，民航局預估2025年入境旅客量將回到疫情前8成，由於我國機場目前對轉機客沒有收取機場服務費，但轉機客仍會用到機場設施，疫情期間強化清消成本增，桃機董座林國顯表示，過境旅客會使用機場設施，將積極研議對轉機客收取機場服務費，3個月內出爐，預期不超過500元。

立法院交通委員會今(11/7)審查民航局及桃機公司預算，立委劉世芳質詢時表示，現在疫情減緩，入境旅客量2025年可恢復疫情前多少？2021年幾乎下降到零，要透過民航和觀光努力，目前仍有不確定性，包括俄烏戰爭和疫情關係，且在中國大陸仍要清零狀態下，中國大陸來台觀光客也是零，也有不確定性，有些事情無法操之在我，但仍要努力。

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劉世芳指出，2025年轉機客是否能恢復疫情前8成？因疫情因素，機場公共衛生包括清潔費、消毒費成本增，轉機客會使用機場設施，也要用廁所和吃東西，是否考慮針對轉機客收取機場服務費。

桃園機場公司董事長林國顯表示，今年機場運量仍不到疫情前1成，順利的話，2025年預估會回到疫情前8成，約有3900萬人，疫情前2019年旅客量約有4869萬人；預期轉機客成長未來較樂觀，透過長榮、華航新航點布局，明年轉機客可恢復8成，轉機客會使用很多機場設施包括候機室、廁所、無障礙輪椅服務等，未來將會來跟交通報討論積極研議，預計3個月內出爐。

林國顯表示，目前國外包括韓國等都有針對機場轉機客收取機場服務費，我國機場目前僅針對出境旅客收取500元機場服務費，轉機客入境後再出境，也同樣與出境旅客享受機場服務，因此將以出境機場服務費500元為基準來思考轉機客服務費訂定，預期應不會超過500元。