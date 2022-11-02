立委不滿大學頻傳學倫案　教育部：利用政策工具引導把關

▲朝野立委不滿近期學倫案件頻傳，教育部指將利用政策工具引導改正。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期大學違反學倫事件頻傳，引發朝野立委不滿，要求教育部檢討學術倫理相關制度，教育部高教司長朱俊彰今（2日）表示，教育部從109學年起就推動論文品質把關等8項學倫把關措施，而國家圖書館目前正在建置論文比對系統，未來將免費提供大學使用，國內外期刊論文比對，則利用共同採購方式再低價提供給大學，未來將利用政策工具引導，鼓勵大學把關。

近期大學違反學倫事件頻傳，包括林智堅、蔡壁如等政治人物，都因為論文抄襲而被撤銷學位，上述事件也引發朝野立委不滿，在今天立法院教委會審查教育部預算時，紛紛要求教育部提出因應之道。

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▲前新竹市長林智堅因論文抄襲被撤銷台大學位，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

立委黃國書就提案指出，今年論文抄襲、代寫等相關議題層出不窮，教育部對於學術倫理議題，不應該只停留在教育宣導，而是要針對違反學術倫理的處理機制、檢核系統建置、遏止論文代寫等狀況，提出更積極作為。

立委林奕華也認為，近期政治人物論文抄襲案已影響台灣高教形象，隨後詢問教育部，是否像台大一樣，支持修正《學位授予法》，透過法律來規範碩博士論文需先經過系統比對，確保沒有抄襲才可領取畢業證書。

高教司長朱俊彰則回應，針對學倫部分，教育部從109學年起就推動8項措施督導，包括論文品質、指導教授責任，以及學校組成論文審議委員會等，而在提供大學資源部分，國圖正在開發全國碩博士論文比對系統，未來將免費提供各大學使用，在國內外期刊論文比對部分，則是由教育部透過共同採購商業比對軟體，再低價提供給大學。

不過，朱俊彰也強調，相似度比對只是認定是否違反學術倫理的其中一個參考，最後仍要回歸個案認定，至於會不會要求大學論文一定要通過相似度比對，則還要跟大學討論，教育部會利用政策工具去引導並鼓勵大學使用，為學術倫理把關。