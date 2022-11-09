北市「藍綠白基本盤全歸隊」！　最新民調：蔣萬安、陳時中僅差3百分點

▲台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》9日公布台北市長選戰網路民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安拿下36.48%支持度，領先民進黨陳時中的33.47%和無黨籍黃珊珊的27.97%。對比上次民調，蔣萬安、陳時中支持度幾無變動，而黃珊珊則是在辯論會後上升3%。

根據《菱傳媒》民調數據顯示，蔣萬安在大安、文山有40.55%的支持度最高，其他如內湖、南港和松山、信義，以及中正、萬華也都保有領先；陳時中表現最突出的是拿下38.63%的中山、大同，士林北投也同樣取得領先；黃珊珊在「本命區」內湖、南港相對紮實，和蔣萬安的拉鋸戰僅在誤差範圍之內。

如果從政黨傾向觀察，可以發現藍綠白支持者明顯歸隊，相挺自己人的凝聚力更強，各有95.10%、97.47%、94.07%表示會支持蔣、陳和黃，3人固守基本盤幾乎到滴水不漏，讓未來操作棄保難度加大。

民調數據也顯示，蔣萬安還是吃到4.75%民眾黨的票，而有96.97%台灣基進和62.50%時代力量的支持者，則是分別選擇了陳時中和黃珊珊。至於中立選民挺黃還是最高，比例為43.89%，較上次調查上揚7個百分點，蔣、陳則各得到33.39%和18.50%的支持。

這項調查由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對台北市年滿20歲以上之網路人口，從2022年11月1日至2022年11月5日，共計進行5天，當中有效樣本為2540份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.94% 以內。