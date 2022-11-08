台鐵鐵路便當節8主題商品亮點曝　時光膠囊「復刻木盒八角便當」

▲台鐵第七屆鐵路便當節推出多款鐵路商品銷售。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2022第七屆鐵路便當節11月11日周五開跑，為復刻美好記憶揮別疫情，迎向美好，台鐵也推出8大主題鐵路商品開賣，包括「紀念美好-八角便當款」及「展望未來-EMU900+3000新車款」2款限量時光膠囊，每組950元，預估8大主題鐵路商品4天內可創下300萬營業額。

每年吸引民眾搶購的鐵路便當節本周五連4天登場，除有超過60款國內外知名鐵路便當同步開賣外，台鐵也推出八大主題鐵道商品，包括時光膠囊系列、移動樂園系列、EMU明星車隊系列、鐵路便當系列、鐵魯漢娜醬系列、全通路系列、展場限定等。

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▲▼台鐵第七屆鐵路便當節推出多款鐵路商品銷售。（圖／台鐵）

其中時光膠囊系列有2款組合商品，包括「紀念美好-八角便當款」，內含復刻絕版的八角排骨便當1個，同款台鐵便當立體造型一卡通1組、鐵路便當造型抱枕1個及八角便當空盒1個等共4項商品，重溫八角便當美味記憶。

另款「展望未來- EMU900+3000新車款」則包含EMU900立體造型一卡通1組、EMU3000造型抱枕1個等共2項商品，象徵迎向美好未來展開新生活。

▲台鐵第七屆鐵路便當節推出多款鐵路商品銷售。（圖／台鐵）

台鐵表示，該兩款「時光膠囊」均限量販售180組，每組950元。每人每款每次限購各1組，購買任一款時光膠囊，贈送紅玉滿赤心雞蛋糕兌換券1張、遊園小火車搭乘券1張，還可參加抽獎，頭獎為Apple Watch Series 8(市價約為12,900元)，貳獎為Apple Watch SE（市價約為7,900元）。

此外，人氣系列之一的台鐵明星車隊EMU3000及EMU900車款商品，也推出指定商品消費滿1,688元，可參加Apple Watch抽獎。展場也推出限定火車造型紀念酒3組合購價8,240元，前100名加送EMU3000陶瓷紀念便當空盒1個。

▲▼台鐵第七屆鐵路便當節推出多款鐵路商品銷售。（圖／台鐵）

台鐵附業營運中心副總王文謙表示，鐵路便當節推出鐵路商品主題區，有八大主題組合，特別推薦時光膠囊系列，紀念過去美好、迎接新車上線並展望未來，也有絕版品推出，還有賣得最好的軌道組迴力車。

王文謙指出，目前台鐵鐵路商品年收營業額約2700多萬元，去年因疫情沒有鐵路便當節，這次鐵路便當節推鐵道主題商品，預計可額外創造營收接近300萬元，年營收可增加1成並上看3千萬元。