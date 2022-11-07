走過20年頭！木片八角便當11月中走入歷史　台鐵推「告別款」

▲台鐵八角便當。（圖／台鐵便當提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵第7屆鐵路便當節11月11日至14日在台北車站大廳登場，39家業者參展，總計開賣國內外知名鐵道便當超過60款以上，陪民眾走過20年的台鐵經典的「木片八角便當」在鐵路節後也將正式告別走入歷史，台鐵將在鐵路節推出限定款八角便當銷售。

銷售佔8成5的台鐵木片八角便當已逐漸消失，目前台鐵僅剩中南部仍有木片八角便當，預計鐵路便當節結束後，木片八角便當將不再銷售，正式全面走入歷史。

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為與陪伴民眾走過20個年頭的八角木質餐盒告別，台北鐵路餐廳及七堵餐務室特別重新製作「經典八角便當」，將在鐵路節活動會場的台鐵便當主題館限量販售，作為最後的回味，要將該份「美味」化為「共同記憶」。

▲▼台鐵木片八角排骨便當。（圖／台鐵）

台鐵附業營運中心總經理陳文川表示，台鐵八角便當陪民眾走過20年，為要告別木片八角便當，此次特別由台北和七堵餐廳推出經典八角便當，只有在鐵路節展場台鐵便當主題館販售，讓旅客和民眾回味台鐵八角便當美好味道。

陳文川說，木片八角便當引進到現在已經有20年，深受到民眾喜愛，八角排骨便當銷售佔台鐵便當銷售量8成5，台鐵還有各式不同餐盒，台鐵近幾年積極推展新品牌，八角便當餐合因為材質為木質，印刷和設計上受限，加上成本考量，台鐵改推可加入專屬意象餐盒，更貼近企業文化，並提升台鐵品牌形象創造營收。