陳時中競總公布主題曲「聽見改變的聲」　金曲台語歌王操刀

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數17天，民進黨台北市長候選人陳時中競選總部9日公布由金曲台語歌王王俊傑創作的競選主題曲「聽見改變的聲」，歌詞談及「我想要寫一首歌，對著未來寄望的歌，生活弱勢的人，攏袂擱驚惶，佇這打拼的人，攏感覺有希望」，並表示「有聽見改變的聲，改變的聲，陪伴咱的城市，作伙向前行」。

陳時中競選總部今天舉行「青年人挺阿中」暨公布「音樂人為台北／阿中寫歌」系列歌曲記者會，競選總幹事吳思瑤說，這首歌朗朗上口，希望陳時中有天也可以唱給大家聽；也有10餘名高中生、大學生前往現場聲援，呼籲支持陳時中，並宣傳「18歲公民權」修憲公民複決。

▲陳時中競選總部今天公布最新競選歌曲「聽見改變的聲」。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳時中競選總部今天舉行記者會，呼籲各黨支持青年參政權。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

近期積極宣傳「18歲公民權」的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，根據民調，原本僅不到4成民眾表示支持18歲公民權，而且會去投票，而經過許多候選人努力、國務青宣傳後，民調成長到45％左右，換算成投票人口就是增加100多萬票，「現在就剩臨門一腳！」

吳怡農呼籲，還有很多民眾不知道有修憲案公民複決，且目前超過22％年長者表示不知道要怎麼投，需要國務青夥伴、有能力跟所有年齡層溝通的候選人持續努力。

台北市議員阮昭雄表示，「18歲公民權」是民主國家與台灣的社會共識，國民黨應該都是「國父」孫文的信徒，公民複決就是其「主權在民」的展現，呼籲各個政黨應該都要動起來宣傳。

此外，陳時中競總昨天公布由音樂人陳明章創作的「有希望的都市」競選歌曲，強調「有你、有我、有時、有心」，要「守護首都、守護咱國家」，這首歌曲提到，「有希望的都市，有希望的未來，有希望的改變，才有你佮我，守護首都 守護咱國家，淡水河邊、大屯山脈，咱有咱的夢，咱佇世界站懸懸」，歌曲中還把陳時中的「時」入詞稱，「有你、有我、有時、有心」。