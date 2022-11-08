今晚18：16血月！唐綺陽「1篇文」藏玄機：絕不看、連門都不出

▲超級血月今晚登場。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

天文奇景「血月、月掩天王星」今晚登場，紅月亮預計自晚間18時16分現身，緊接著19時開始，又恰逢千年罕見的全食紅月掩天王星，引發不少民眾爭相觀月。不過，國師唐綺陽今（8日）卻發文直言，「絕不會出門看，甚至連門都不會出」引發網友熱烈討論。

唐綺陽稍早前在個人臉書發文表示，關於今晚千年一遇的血月、月全食掩天王星，「我自己啦，是絕不會出門看，甚至連門都不出，給大家參考。」

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文章曝光後，立刻引起廣大迴響，許多網友紛紛回應「負能量，不看」、「曾聽一位整脊老師傅說，天象奇特的時候不要太好奇去看，那時候的磁場會影響健康，不知道跟這個有沒有關係？」、「下雨只能看雲層」、「深夜問題多，平安回家最好」。

▲唐綺陽臉書發文。（圖／唐綺陽占星幫）

另外，本站今報導「今晚血月危險！風水師警告5件事當心：別外出、窗戶關好」內文指出，香港風水師七仙羽「七師傅」在Instagram發文表示，今晚月亮將變紅色，古人稱其為「血月」，古人視紅色月亮為大凶之兆，紅色月亮為至陰至寒，血月降臨時，陰氣重邪氣旺、正氣衰陽氣減、是極凶的天象，並會伴隨天災人禍及世局動盪。

七師傅指出，11月8號為月全食及適逢超級滿月紅月亮，謂之「超級血月」，是超級凶兆，必須避開。同時，她特別提醒，今晚應避免出門，而且不要看天、居家要關窗落簾；若生日在血月前後也要注意財運、健康、感情。

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