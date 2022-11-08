文物修復師圓夢之路　政大生寫公文爭跨校學分「獲校長肯定喊加油」

▲就讀政大法文的洪湘亭，為實現成為專業文物修復師的夢想，大學期間多方涉獵跨領域知識。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

就讀政大歐語系法文組的洪湘亭，從小就對繪畫有興趣，儘管一開始考上政大民族學系，在大一時確定未來想擔任文物修復師，之後不僅轉系到法文組，去年還實際參與藝術修復工事，儘管政大對跨校修學分規定一學年6學分上限，但洪湘亭親自撰寫公文向學校爭取這學期跨成大修化學系3門課、共7學分超修，獲得校長批核還親自寫下「加油」給予鼓勵，朝專業文物修復師的夢想邁進。

洪湘亭從小就對繪畫有興趣，在高中寫小論文時，對擔任文物修復師想法萌芽，只是後來考進政大民族系，之後透過政大的多元學習環境，在大一時確定未來就是擔任文物修復師想法，之後轉系到歐語系法文組，上學期大四時，在獲得校長同意後超修7學分，目前大五的她，正在成大跨校修讀學分，來達到申請美國藝術修復碩士課程16學分門檻。

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洪湘亭在政大就讀時，校內選課涉足歷史系、民族系、哲學系等系開設的相關課程，洪湘亭分析說，這是為了多方加深自己對於藝術的認識，而學習有分很多種類，有些課是累積專業實力的必經過程，像是主修法文，是研究藝術文獻重要工具，繪畫能力則是藝術修復師的必備技能，也有一類課程只是純粹因為喜歡、好奇而去學習。

洪湘亭比喻，「這種學習是一種浪漫的探索過程，就像在蒐集一把把鑰匙」，透過這些經歷，逐漸匯流與交疊，相信會在某個時刻發現那把打開心中嚮往那扇門的鑰匙，剛好就握在手上，也要感謝政大給她很大自由去探索。

▲洪湘亭在國內知名文物修復工作室TSJ實習時，參與台南馬公廟的門神修復。（圖／政大提供）

而為了朝文物修復師之路邁進，洪湘亭除了跨校選修，也要累積實務經驗，去年她到TSJ蔡舜任藝術修復工事實習，還參與台南馬公廟的門神修復工作，今年暑假，洪湘亭進入故宮博物院的展示服務處實習，協助青少年導覽志工培訓。

洪湘亭說，實際跟著修復師工作一整天，體會修復師長時間專注在作品上的辛苦，也讓她認知到基本功的重要性，透過與資深的前輩相互交流，從他們人生故事汲取經驗，讓自己確立的人生目標有更清晰的輪廓。

她也鼓勵學弟妹，要把握一生一次的大學時光，儘管探尋過程偶爾感到疲倦或迷失，但要一直保有最初的好奇心更重要的是要學習享受當下，也要勇敢跳脫社會框架，只要付諸行動，就能為自己開展最獨特的人生際遇。