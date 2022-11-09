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《角頭2》拍攝地變毒窟！　7億大麻花走私案在這堂口密謀

▲保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗大麻花走私案，緝獲456公斤大麻花市價逾7億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保三總隊緝獲456公斤大麻花，市價逾7億。（圖／記者張君豪翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

警政署保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗的二級毒品大麻走私案，重量高達456公斤，粗估市值高達7億元新台幣，其中一名首腦陳志忠提到，他們曾在北山會堂口商討走私細節，該處是電影《角頭2》中泡茶喬事的拍攝場地。

47歲的主嫌陳志忠是北聯幫成員，來頭不小，他在2008年3月遭台北市警方查獲他坐擁制式、改造長短槍12把，子彈近千發，並持有防彈背心、防彈面罩等大批制式火力，陳志忠可說是北聯幫軍火庫的執掌者。

▲保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗大麻花走私案，緝獲456公斤大麻花市價逾7億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣史上最大宗大麻花走私案。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《自由時報》報導，陳志忠等人落網後表示，共犯陳建安與陳亮旭曾在北山會堂口商討走私事宜，該處位在士林區文林北路，曾被電影《角頭2》取景拍攝，沒想到電影中泡茶喬事的情節會真實上演。

▲▼《角頭2》劇照。（圖／理大國際提供）

▲▼《角頭2》劇照。（圖／理大國際提供）

▲▼《角頭2》劇照。（圖／理大國際提供）

這起大麻花走私案警方查扣的456公斤大麻花，若以市值每公克1500元計算，總價約7億元，經調查該批大麻花是陳志忠利用蘋果手機「FACE TIME」與遠在加拿大溫哥華省、綽號小家的林姓大麻藥頭通訊訂貨契作，藉此規避警方查緝。警訊後將5名嫌犯依觸犯《毒品危害防制條例》走私二級毒品罪嫌送辦，5人訊後裁定羈押禁見獲准，在加拿大出貨的林姓男子則列運毒通緝犯。

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