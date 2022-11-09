懷孕想喝芋頭牛奶！「貼心尪每天買」婆婆見價錢狂唸...網揭1關鍵

▲婆媳問題向來難解。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳相處一直是難解的問題，尤其在金錢觀念方面，更是常把2個女人間的矛盾推到頂峰。一名女網友抱怨，自己目前懷有身孕，最近幾天一直很想喝芋頭牛奶，老公也相當貼心，每天回家時都不忘買1杯給她，不料婆婆知道1杯飲料要價70、80元後，就開始不斷碎碎唸，讓她十分無奈。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「最近和婆婆有點小不愉快，因為懷孕初期，突然滑到這篇文，不知道為什麼每天都很想喝芋頭鮮奶，傳給老公看之後，他說每天要幫我帶一杯回家，但有次被婆婆看到上面的價錢，中杯就要70－80塊，婆婆唸我唸了好幾天…難道她懷我老公的時候就沒有特別想吃的東西嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言「這個要你老公回嘴才有用，回說是我兒子在肚子裡想要吃的，我疼我兒子你孫子也有意見。其實這樣的狀況別被老人家知道最好」、「我婆婆都不會管價錢，但就是會管食材有沒有農藥或毒素，真是家家都有本難唸的經」、「其實就是價值觀不一樣罷了，每天要我買70、80的飲料，我也買不下去」。

另外，也有人提到「要我我也會唸，但我是唸含糖飲料別喝太多了，對身體不好」、「錢真的不是問題，問題是不能每天都喝，不但對大人身體不好，對寶寶將來的身體也有負面影響」、「可以考慮自己弄個芋頭牛奶來喝，不然外面添加物多，每天喝對身體也不好，自己弄比較健康」、「常喝也不好，手搖飲還是有加一點糖」。

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