完美老公「床上1行為」人妻崩潰求離！岳母、小姨子一聽全傻眼

▲人妻因老公打呼聲太大，崩潰要離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

有些人睡覺會打呼，往往導致枕邊人難以入眠，甚至成為離婚原因。一名網友透露，姐夫是個標準好男人，怎料到姐姐突然說要離婚，原因是姐夫打呼太大聲，所幸經過婚姻諮商，加上止鼾手術，夫妻倆已不再鬧離婚。

原PO在PTT表示，年初姐姐突然回娘家說要離婚，讓大家都相當震驚，原因是姐夫是一個標準的好男人，有穩定工作、願意早起載小孩上學、無不良嗜好、個性很溫和等，一問才知，姐姐要離婚的理由竟是「姐夫會打呼」，這理由家人都覺得很傻眼、不能接受。

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原PO想了想，有可能是因為爸爸打呼也很大聲，所以姐姐才會這麼在意，後來媽媽就一直勸姐姐戴耳塞、分房等。勸說的過程中，姐姐哭著表示，自己的精神壓力很大，已經忍耐很久，每天早上精神狀況不好，整個人已到崩潰的狀態。

原PO透露，之後姐姐與姐夫去做婚姻諮商，過沒多久姐夫便在諮商師的建議下做了止鼾手術，從此就沒聽過姐姐吵著要離婚，「結論是，相愛容易相處難，人品再好，會打呼還是徒勞。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「婚姻難維持就是以為只是小事，但婚後每天都要面對，累積下來的不滿」、「說真的我表姐和表姐夫還真的是因為打呼離婚的」、「打呼聲真的很崩潰啊，沒遇過的人不知道」、「 如果不願意去看醫生才有可能會進入離婚階段吧，直接跳到離婚感覺不是這麼單純」。

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