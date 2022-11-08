路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市幅員廣大，升格直轄市後，道路總長度5016公里與公路總長度2172公里，都是全台第一，台南市政府為改善台南市道路品質，2022年編列4億3500萬元，預定完成41個路段，改善長度68.7公里，對於其他次要道路或巷道，每年也有約20億元經費進行養護。

市府工務局指出，2011年度至2021年度編列39億元，對於主要道路執行路平專案，完成170個路段，改善長度274.62公里；2022年再編列4億3500萬元，預定完成41個路段，改善長度68.7公里，對於其他次要道路或巷道，每年也有約20億元經費進行養護。

工務局說，除自行編列預算外，2019年度以來，市府也向中央爭取前瞻計畫經費改善道路品質，分別獲內政部營建署核定145件道路改善，共30.36億元；及交通部公路總局核定32件公路系統之道路，共14.54億元，總計核定44.9億元。

前瞻計畫相關經費，除主要道路路面鋪設以外，更聚焦在人行道及交通工程之改善，包括道路配置重新規劃、規劃左轉車道、路口安全改善、增設行人庇護島、打造無障礙通行空間、擴大街角人行空間等，同時，將管線人手孔蓋整合下地，並增加植栽綠覆率。另外，為維護民眾行的安全，道路維護全年無休，市府相關工程單位24小時待命及巡查，並於巡查發現或接獲通報後均立即啟動搶修機制派員修復。

為確實執行道路維護工作，台南市制訂道路搶修機制SOP，並審慎將道路損壞情形區分為「破損」及「坑洞」。道路面層損壞、剝落者，歸類為「破損」；如屬道路基底層流失，而有用路人潛在危險性者，則屬於「坑洞」。

若雨天破損先以冷料瀝青緊急填補避免用路人危險，待天晴時再用熱料重舖；晴天時熱料瀝青直接補平碾壓。若發現坑洞，立即開挖找出問題修補後灌漿、鋪設瀝青；若坑洞無法立即找出問題時，則先鋪設瀝青並搶通道路，並由管線單位進行自主巡檢。工務局也設置24小時專線（06）215-5555 ，遇有緊急狀況值班人員接獲通報後，可立即調派人員辦理搶修工作。