　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市幅員廣大，升格直轄市後，道路總長度5016公里與公路總長度2172公里，都是全台第一，台南市政府為改善台南市道路品質，2022年編列4億3500萬元，預定完成41個路段，改善長度68.7公里，對於其他次要道路或巷道，每年也有約20億元經費進行養護。

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府工務局指出，2011年度至2021年度編列39億元，對於主要道路執行路平專案，完成170個路段，改善長度274.62公里；2022年再編列4億3500萬元，預定完成41個路段，改善長度68.7公里，對於其他次要道路或巷道，每年也有約20億元經費進行養護。

工務局說，除自行編列預算外，2019年度以來，市府也向中央爭取前瞻計畫經費改善道路品質，分別獲內政部營建署核定145件道路改善，共30.36億元；及交通部公路總局核定32件公路系統之道路，共14.54億元，總計核定44.9億元。

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前瞻計畫相關經費，除主要道路路面鋪設以外，更聚焦在人行道及交通工程之改善，包括道路配置重新規劃、規劃左轉車道、路口安全改善、增設行人庇護島、打造無障礙通行空間、擴大街角人行空間等，同時，將管線人手孔蓋整合下地，並增加植栽綠覆率。另外，為維護民眾行的安全，道路維護全年無休，市府相關工程單位24小時待命及巡查，並於巡查發現或接獲通報後均立即啟動搶修機制派員修復。

為確實執行道路維護工作，台南市制訂道路搶修機制SOP，並審慎將道路損壞情形區分為「破損」及「坑洞」。道路面層損壞、剝落者，歸類為「破損」；如屬道路基底層流失，而有用路人潛在危險性者，則屬於「坑洞」。

▲台南市工務局執行路平專案不間斷，維護道路全天24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若雨天破損先以冷料瀝青緊急填補避免用路人危險，待天晴時再用熱料重舖；晴天時熱料瀝青直接補平碾壓。若發現坑洞，立即開挖找出問題修補後灌漿、鋪設瀝青；若坑洞無法立即找出問題時，則先鋪設瀝青並搶通道路，並由管線單位進行自主巡檢。工務局也設置24小時專線（06）215-5555 ，遇有緊急狀況值班人員接獲通報後，可立即調派人員辦理搶修工作。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東「寶華山慈惠堂」辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

淋浴間見高級手機女子心起竊心　南警鷹眼查獲送辦

南投男沿田邊走路摔倒「腳卡溝」　警民合作救援

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

聽障者阿文「化礙為愛」 考取永康區公所技術單工

造福地方及人群　冠美科技捐贈消防搶救利器

台東縣推動極限運動場域　明年新建極限運動公園

台東「寶華山慈惠堂」辦健康檢查　籲驗血糖避糖尿病

路平專案不間斷　台南市府維護道路全天24小時不打烊

淋浴間見高級手機女子心起竊心　南警鷹眼查獲送辦

南投男沿田邊走路摔倒「腳卡溝」　警民合作救援

高屏3消防員參加六星迷宮救護競技大賽　獲全國第3名

屏東交通安全專案啟動　無號誌路口+閃燈路口未停等...最重罰1800

自家透天騎樓停車「1個月突被檢舉1300次」　警也傻眼！屋主嗆變態

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

血月奇景今晚再現！　鄭明典PO一圖曝「中部以北賞月食機率低」

阿虎驚爆負債百萬「預支一年薪水」！　引發財務危機原因曝

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

地方熱門新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

張善政反數位威權　拋五策科技政見

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

網路美女約見面男子險被騙

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

守護台南市民夜晚安全回家的路

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

台南市府維護道路全天24小時不打烊

桃檢反賄專車出動　四大系統全面出擊

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

更多熱門

相關新聞

京都市國際園遊會設專區介紹台南

京都市國際園遊會設專區介紹台南

繼10月底仙台市在舉辦街邊市集行銷台南後，台南締盟城市之一的日本古都京都市也在11月3日於該市國際交流會館所辦理的「kokoka open day」國際園遊會活動中，首次設置專區介紹台南，並邀請在京都大學留學的台南留學生舉行文化講座，以慶祝結盟滿1週年，吸引眾多京都市民與留學生前往參與。

「1111111」永保安康車票開賣　頭香男要向女友求婚

「1111111」永保安康車票開賣　頭香男要向女友求婚

守護台南市民夜晚安全回家的路

守護台南市民夜晚安全回家的路

台南市勞工局做工行善團助老

台南市勞工局做工行善團助老

台南市議會新任副議長李文俊

台南市議會新任副議長李文俊

關鍵字：

路平專案台南維護道路

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面