好市多最強沙拉「菜、肉變難吃」　網嘆：不值得買了

▲不只一位網友曬出照片反映，好市多「凱撒雞肉沙拉」的生菜和雞肉都有所改變。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）的「凱撒雞肉沙拉」CP值高深受消費者喜愛，不過近期有網友購買後卻覺得生菜跟肉都變了，不但蘿蔓改成萵苣，肉的口味也變調，令網友失望表示「不值得買了！」

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有不只一位網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出「凱撒雞肉沙拉」的照片反映，「之前沙拉是蘿蔓生菜，今天買的是一般萵苣，感覺價錢更貴了」；另一位網友則說，「不知道是不是我太久沒買來吃，雞肉變得好小塊…」。

「凱撒雞肉沙拉」可說是好市多招牌明星美食，貼文曝光後立刻引起熱議，許多購買過的網友也紛紛留言，「而且份量越來越少了」、「好懷念先前的版本」、「買過！個人覺得這個凱撒沙拉已不值得買了！現在蘿蔓改萵苣，而且肉吃起來有點怪粉粉爛爛」、「雞肉仔細吃有個奇怪的味道，不敢再買了」、「有同感，所以我上次看到毅然決然不買了，我第一次去好市多沒買他的生菜沙拉回來，覺得好空虛」。

網友也坦言，「賣相變好差喔」、「真的變不好吃了」、「什麼都變了」；還有人認為「如果不是蘿蔓心，就不能說是凱撒沙拉了」、「蘿蔓真的比較脆 也可放…萵苣我真的不行」。有網友則解釋「我有看到貼公告說現在不是蘿蔓產季，所以改成一般萵苣欸！」不過也遭其他網友吐槽「以前的產季是1到12月？」

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