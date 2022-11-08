幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定

▲國泰與好市多的聯名卡合約到期。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國泰世華銀行確定「分手」好市多，預計自12月起，將聯名卡逐步轉換成自家CUBE卡，也發出電子信件通知，「本行將陸續為您換發CUBE卡，權益回饋不中斷」，打出多利金轉換為刷卡金、4大權益留住會員。不過，就有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，相當直接地選擇不換發，並分享步驟引發討論。

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▲國泰世華寄出聯名卡合約屆期公告。（圖／記者鄺郁庭攝）

這位會員文中表示，「國泰世華聯名卡合約到期，原卡可用至明年8/7，若不想換發CUBE卡，12/5前打02-2383-1000按5，再輸入身分證號等就可以完成不換發設定，2分鐘搞定！」並貼出訊息截圖，表示自己在8日的9:25就透過客服語音系統，完成申請不換發CUBE卡。

貼文一出，許多會員也馬上跟進取消換發，「謝謝哦！已撥打」、「沒有Costco，就沒動力換發了」、「感謝分享資訊」、「感謝分享，立馬辦好了不換發。終於擺脫國泰世華了」、「已完成！謝謝你的資訊」、「我也不想換卡」、「已申請不換發，感謝告知。」

▲有會員馬上申辦不換發。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

除了原PO貼文，還有人在留言處補充取消方式，「用線上的國泰世華客服『阿發』也可以（取消換發）」、「02-2383-1000 > 按5 > 按2 > 按1 > 輸入身份證後9碼 > 輸入身分證英文字 > 再次按1確認不換發。」

不過，也有網友議論新卡，「CUBE還不錯啊！幾乎什麼生活方式都有優惠」、「CUBE現在蠻強的，4個權益可以切換，基本上都會生活都有包含在裡面，可以花個10分鐘去看看」、「選定的通路有3%回饋，看起來不錯。不過……好像有期限」、「申請電子帳單，或年刷12次即可免年費。」還有會員表示，「希望多一點人不換卡、多一點人退好市多卡……比較不會人擠人。」