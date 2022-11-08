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大10歲女友看上小鮮肉！想玩「3人行」…命令男友：你們共用我

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友想要找其他小鮮肉一起「3人行」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶會有屬於自己的一套特殊調情方式，維持新鮮感、增加情趣，但這種你可以接受嗎？一名網友表示，女友大自己10歲，平時花費都是對方付錢，他只能在別的方面滿足對方。但沒想到女友最近卻看上別的小鮮肉，想要「3人行」，讓他覺得很煩惱，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起討論。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他和女友差10歲，不過對方很會保養，每次2人一起出去，別人都以為他們只差3到5歲而已。平時開銷都是女方付錢，他只需要送點小東西，然後在床上滿足對方就好了，感情也非常甜蜜。

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讓原PO難過的是，女友最近看上了別的小鮮肉，但強調還是很愛他，所以命令「要我跟別的小鮮肉共用她」，還要他配合自己和小鮮肉一起「3人行」。雖然這個要求讓他有點困擾，但又不想要退出這段關係，否則就輸了，因此只好PO文求救，「要怎麼想辦法讓我女朋友討厭那個小鮮肉，只愛我一個？」也不禁感嘆，「突然理解古早時代後宮爭寵有多累了」。

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO相當苦惱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「你就當作上班賺錢，公司都會有同事，這樣的概念就可以」、「要吃軟飯也要有本事吃」、「平常開銷變成你付和多送點好東西」、「為什麼你不先想辦法努力，自己不想努力活該被甩」、「開銷都她付，你自己也很享受，怎好意思說呢！有本事開銷都你付再來管對方」、「這對你真的太不公平了，放手吧，請她衝著我來」。但也有人質疑，「這創作很可以，新的題材，非常好，繼續努力」、「醒醒吧！別再做夢了」。

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