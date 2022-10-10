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女友懷孕「希望他湊錢」拿掉！男1理由不肯：1周沒聯絡　全場罵爆

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男網友覺得，墮胎費全要他出不公平。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友和女友交往3年，最近他不小心讓女方懷孕了，由於兩人都還是學生，所以決定拿掉。後來，兩人因墮胎錢吵得不可開交，甚至長達1星期沒聯絡；而網友們看完全傻眼，大罵「沒救了，一點肩膀都沒有」、「沒用的人」。

網友在「靠北女友2.0」發文提到，小倆口認識3年，最近女友不小心懷孕了，因為兩人都還在上學，沒有經濟基礎，也全然不敢讓家長知道，於是默默討論將孩子拿掉。

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他接著抱怨，「女友希望我湊錢給她去墮，但我認為這是兩人的事，為何只有我出錢？為了這件事大吵，一個禮拜沒聯絡了，現在不知該怎麼辦好，跟父母坦白，還是......？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

對此，網友們紛紛留言撻伐，「本事就別禍害人家女生！連最基本的保護，戴套都不懂」、「現在才知道自己的身分是學生了？知道自己沒什麼錢，就別亂射啊」、「你媽生你，不如生顆蛋」、「你可以考慮結紮，真的」、「你真沒責任感，枉費你媽給你生了一隻鳥，你沒想過要負責卻只想爽，遇見你真衰」、「為什麼這種的都會有女友」。

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關鍵字：

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