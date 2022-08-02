託女友照顧病母！1舉動他氣炸「還要結婚嗎」　網轟：孝順不要外包

▲男網友近日因照顧母親一事和女友吵架，卻遭網友吐槽。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫xframe）

實習記者廖翊慈／綜合報導

論及婚嫁的男女受託幫忙照顧對方生病的父母，沒盡心盡力是不孝嗎？一名男網友表示，因公司業務繁忙，無法抽身照顧摔傷腿的母親，於是請交往2年、論及婚嫁的女友幫忙照顧，結果女友只是用手機點外送，餐點送到就直接放在他母親的床前，吃完就收拾離開，他得知後氣憤表示，「我還有必要和她結婚嗎？」不料卻遭網友撻伐，「她還只是你女友，自己的媽媽自己負責，是娶老婆還是找免費看護？」

一男名網友在臉書社團「靠北女友2.0」上氣憤發文，表示自己有一個交往2年論及婚嫁的女友，父母也甚是滿意，不過近日母親因下樓不慎摔傷腿，需要有人幫忙照顧，「我有一個妹妹，還在上學，我工作也很忙，平時都是下班後立刻回家，給我媽做飯，照顧她，但是這周公司很忙，工作也很多，真的沒有時間去照顧我媽了，我就和女友講，可不可以請她去照顧一周。」

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▲原PO認為女友的行為很不應該。（圖／翻攝自臉書社團／靠北女友2.0）

他向女友表示，「我們不久就要結婚了，兒女照顧父母不是應該的嗎？」女友雖然不高興，但仍有到男友家幫忙照顧臥床行動不便的母親，「我媽說女友有來，但只是來了之後坐下滑手機，叫外送，然後把外送扔在我媽床前，等她吃完就離開了，其他的事一點都沒有做。」

原PO不敢置信地質問女友，女友也不否認，「她還說自己覺得自己的做法完全沒有問題，難道照顧我媽就僅僅是叫外送給我媽吃嗎？還扔在她床前。」他生氣表示，「我媽辛苦養育我，現在摔傷了腿，未來兒媳卻要讓她受這樣的委屈，我真的覺得我很不孝，也很後悔，現在女友這樣對待我媽，還完全不認錯，我還有必要和她結婚嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，網友一面倒認為，女友本就沒有義務幫忙照顧他的母親，「孝順不要外包好嗎」、「她還只是你女友欸！幹嘛把責任丟給女友」、「自己的媽自己照顧啊，不然申請看護長照」、「都還沒結婚就開始情緒勒索」、「她身份只是女友，還不是老婆，說真的，沒有義務」、「有一種孝順叫做自己媽媽自己顧」、「有種你自己去顧啊，理由一堆咧」、「你媽辛苦養育你，為啥是你女友要承擔」、「你先去照顧岳父岳母啊」、「自己跟妹妹都先不孝還要逼女友幫你照顧」。