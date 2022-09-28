女友家打麻將都輸慘！男逆襲1回「海撈2萬2」卻吐血　網勸快逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友之前到女友家打麻將，每次都輸到脫褲，這回好不容易絕地大反攻，狂贏2萬2000元，對方卻擅作主張，把這錢全拿來孝敬兩老，讓他有苦說不出，而女方事後的態度，更令網友們傻眼，直呼「遇到詐騙集團了，快逃。」

男網友在「靠北女友2.0」發文吐苦水，「前幾次去女友家與她家人聚餐，不免俗飯後都會打麻將，前三回我都輸到快要脫褲，女友卻說沒關係打樂趣而已，錢再補我一些，話雖是這樣說，但每次都輸快1萬，阿妳補我500...這？」

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上一次到女友家，原po好不容易翻身，贏了2萬2000元，沒想到女友竟擅自做主，把這些錢全充公，拿來孝敬兩老，「真的挺傻眼，輸都輸我，贏都贏妳，這趟來我就說不想打牌，單純聚餐就好，妳竟在那邊甩態、罵罵叫，說得很難聽，打不打也尊重一下我的意願，搞得我裡外不是人。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們搖頭表示，「你確定不是他們一家人搞你一個人嗎」、「早點脫離吧」、「你被設計了」、「有貓膩，你走後大家分錢」、「誇張，下一個會更好」、「怎麼看你都是一個好工具」、「分了啊，為何打腫臉充胖子」。

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