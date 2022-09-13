他付住宿費3千！女友請吃「1人700晚餐」　男氣笑...反被網嗆爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前和女友出遊，整趟旅程下來，除了1人700元的晚餐是女生出錢，其他都由他支付，包括住宿費3000元，這讓他心裡不是滋味，氣得翻舊帳嘲諷「選便宜的付錢？」沒想到，抱怨文並未獲得認同，反遭網友一面倒吐槽。

網友在「靠北女友2.0」提到，「我跟我女友出去旅遊，不是住多高級的旅店，但一晚也要3000元，入住時我當場刷（卡）了，Check in之後，她則提議晚餐她請客，我想說付錢互相一下也挺不錯的，然後就去吃一人700的餐廳。」

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事後，他越想越不對，直呼「整趟旅程她就只出這一餐，回想上一次約會，我付完飯錢她還說她請飲料，600元vs140元，我都想笑了。台灣女生的互相，是不是建立在『選便宜的付錢』之上？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，網友們一面倒反酸，「你比較適合跟充氣娃娃談戀愛」、「交女友那麼計較很累的」、「你可以自己一個人旅行、吃飯，自己一個人玩」、「你適合單身，請放過這個女生，結案」、「你把男人的臉都丟光了」、「人生就像一面鏡子，你對著鏡子笑，鏡中的人也會對你笑」。

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