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美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

▲▼紐約名醫奧茲（Mehmet Oz）以共和黨候選人身分，角逐賓州聯邦參議員。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧茲（Mehmet Oz）以共和黨候選人身分，角逐賓州聯邦參議員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國即將於11月8日進行期中選舉，在全美通膨飆升之際，民主黨選情悲觀，而前總統川普支持的共和黨候選人聲勢浩大，有望助共和黨增加參院、眾院及州長席次。

紐約名醫變美國電視紅人　奧茲角逐賓州參議員

紐約名醫奧茲（Mehmet Oz）多年前獲美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）賞識，成為從醫界踏入電視圈的「奧茲醫師」（Dr. Oz），如今將以共和黨候選人身分，在今年期中選舉最受注目且影響最重大的選戰之一角逐賓州聯邦參議員席次。

在贏得前總統川普背書後，奧茲在昂貴又激烈的共和黨初選以不到1000票的差距贏得提名，接著奧茲以川普為師，以「保守派局外人」自居，期望憑著一己知名度和個人財富在期中選戰殺出一片天。

62歲的奧茲是土耳其移民後裔，他在哈佛大學（Harvard University）求學期間曾從事足球和水球運動，後來在賓州大學（University of Pennsylvania）醫學院和商學院取得雙學位。

奧茲若當選，將會是首位進入參院的穆斯林。他具有美國和土耳其雙重國籍，在初選遭到共和黨對手批評，他已表明一旦當選就將放棄土國國籍。

▲▼53歲前電視新聞女主播雷克（Kari Lake）獲共和黨提名競選亞利桑那州州長，很快就獲得川普背書（圖／達志影像／美聯社）

▲雷克代表共和黨競選亞利桑那州州長，也很快就獲得川普背書（圖／達志影像／美聯社）

女主播雷克選亞利桑那州長　傳將是川普2024年副手

53歲前電視新聞女主播雷克（Kari Lake）在鳳凰城電視台KSAZ-TV工作22年後離職，宣布競選亞利桑那州州長，並已獲得共和黨提名。她很快就獲得川普背書，開始造訪川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），並且在政治集會上於川普旁發表談話。

過去幾年間，雷克成為亞利桑那州主要的挺川普政治人物。在媒體工作的最後幾年期間，她曾在社群媒體分享虛假和未經證實的訊息，因此受到批評，並被稱為煽動分子。

部分媒體報導，若川普投入2024年美國總統大選，雷克可能會是他的副手人選，但她已駁斥這項傳言，並稱自己要當8年的亞利桑那州州長。

保守派老將強生力挺川普　尋求三連任威州參議員

威斯康辛州聯邦參議員強生（Ronald Johnson）2010年首次當選進入參院，2016年取得連任，如今將爭取三連任。他將在期中選舉對決民主黨籍威州副州長巴恩斯（Mandela Barnes）。

67歲的強生曾在2016年保證做完兩任參議員後將退休，但在今年1月宣布將角逐第3任期。在擔任參院國土安全委員會（Homeland Security Committee）主席期間，他曾對川普的政敵發動調查，包括現任總統拜登，並且宣傳關於川普在2020年總統大選因選舉舞弊落敗的不實指控。

身為川普的堅定盟友，強生2017年曾投票支持川普的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），並且支持川普結束「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）的決定。

他也在疫情期間宣揚關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的假消息。2021年3月，強生被問及疫苗事宜時，拒絕表明疫苗是否（如醫療專家所認定的）安全或鼓勵人們接種。

▲身兼律師及作家的范斯（J. D. Vance）參選俄亥俄州參議員，獲川普背書。（圖／路透）

▲范斯（J. D. Vance）身兼律師及作家，今年參選俄亥俄州參議員。（圖／路透）

讚川普了解底層　出身寒微作家范斯參選俄州參議員

身兼律師及作家的范斯（J. D. Vance）在2016年以回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）嶄露頭角，本書不僅是暢銷著作，也被改編成電影，他已獲共和黨提名，於今年期中選舉角逐俄亥俄州聯邦參議員。

38歲的范斯在書中描述他在俄州密德城（Middletown）的成長經歷及家庭背景，提及自己家庭的貧困歷史，歷代家族成員多從事低收入勞力工作，而近年這些能勉強為人們提供溫飽的工作機會逐漸消失。

一些作者指出，「絕望者之歌」2016年出版後廣受歡迎的一大主因是，該書所描述的現象可解釋底層白人對川普的支持，以及素人政治如何再次興起。

在2016年大選期間，范斯曾直言不諱批評共和黨提名的總統候選人川普，但他後來開始改變觀點，稱川普「是美國少數了解俄州、賓州、肯塔基州東部等許多地區民眾挫折感的政治領袖之一」。

2022年4月，川普為范斯參選俄州參議員背書。范斯也被稱為民粹保守主義者，獲得創投資本家提爾（Peter Thiel）及福斯新聞頻道（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）支持。

▲▼創投資本家馬斯特斯（Blake Masters）年僅36歲，角逐亞利桑那州參議員，獲川普背書。（圖／達志影像／美聯社）

▲36歲創投資本家馬斯特斯（Blake Masters）角逐亞利桑那州參議員，已獲川普背書。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯特斯倡美國優先　挑戰亞利桑那州民主黨參議員

創投資本家馬斯特斯（Blake Masters）年僅36歲，時常被稱為知名創投資本家提爾的門徒。他出馬角逐亞利桑那州參議員於今年6月獲川普背書支持。

2016年11月，提爾曾挑選馬斯特斯及其他職員協助川普的總統交接團隊。對於川普聲稱2020年總統大選勝利被「偷走」，馬斯特斯一直是支持這項說法的主要人物。

他自稱為「美國優先保守派」（America First conservative），以國家主義為政綱，他痛批科技巨頭，並且反對美國援助烏克蘭，甚至呼籲設立聯邦比特幣儲備。

馬斯特斯在參院選戰面臨曾是太空人的現任民主黨參議員凱利（Mark Kelly），兩個月前馬斯特斯民調曾大幅落後，但根據庫克政治報告（Cook Political Report）新預測，兩人民調正在拉近，目前勝選機會相當。

▲▼2022年美國期中選舉，將改選參議院其中35個席次，眾議院全數435個席次，以及36州的各地州長。（製圖／ETtoday）

▲美國期中選舉，將改選參議院其中35個席次，眾議院全數435個席次，以及36州的各地州長。（製圖／ETtoday）

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