「愛和平保台灣」遊行12日登場　呂秀蓮籲拜登、習近平、普丁放下戰爭

▲呂秀蓮召開「反核武，救地球；愛和平，保台灣」 遊行記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

在15日美中俄領導人齊聚G20高峰會前，前副總統呂秀蓮8日宣布，11月12日下午13時30分於國父紀念館仁愛路正門口，展開「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行，除了「台灣拒當第二個烏克蘭」反戰訴求之外，也要向美國總統拜登（Joe Biden）、中國領導人習近平，以及俄羅斯領導人普丁喊話「放下戰爭，締造和平」。

呂秀蓮表示，對於戰爭的危險，她今天特別以個人名義號召各界重視。她認為，當全世界都認定台灣是第二個烏克蘭時候，很多後遺症已經產生，因為政府跟民間沒有太重視這問題，沒有向世界正確表示，台灣拒絕當第二個烏克蘭，當全世界認定台灣要戰爭時候，很多後遺症已經產生，外資不會來投資，甚至要撤資，對國家認同不夠強烈的人，就也準備要走了，觀光客又怎麼會到要戰爭的地方？

為此，呂秀蓮邀請社會各界人士，用更高的視野，喊出「反核武，救地球；愛和平，保台灣！」的口號。她表示，11月15至16日，全球三強的領導人拜登、習近平和普丁都會出席在印尼峇里島舉行的G20高峰會，而台灣應該扮演和平推手，因此提前大聲呼籲這三位帶給全球動盪不安的領導人，「放下戰爭，締造和平」；她說，過去台灣曾經創造「繁榮與民主」的奇蹟，現在讓台灣跨越黨派、族群和宗教，心手相連推動「和平」的奇蹟。