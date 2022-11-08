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南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

▲南投基督教醫院將進行擴建案，預計117年啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲南投基督教醫院將進行擴建案，預計117年啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化基督教醫院所屬的「彰化基督教醫療財團法人」去年傳出將投入資金，於南投市購地興建新院區；南投縣長林明溱今天公開證實，南投基督教醫院共將投入超過55億元進行擴建，預計117年完工啟用，將提供醫學中心等級醫療服務，讓南投縣醫療水準再升級。

林明溱、縣府衛生局長陳南松及建設處長李正偉、立委許淑華等人今天召開記者會，說明南投基督教醫院擴建案；衛生局長陳南松指出，依據衛福部109年醫事機構服務量統計年報，南投醫療院所每萬人口急性一般病床數僅24.82床，明顯低於同屬中部一級醫療區域之台中市38.07床與彰化縣29.54床，亦未及全國整體平均水準32.02床，顯見醫療量能不足、醫療品質水準亟待加強。

▲南投基督教醫院將進行擴建案，預計117年啟用。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

林明溱表示，南投縣民過去為了就醫得四處奔波，還得跑到彰化或台中市就診，他特別拜託出身信義鄉的好友暨彰化基督教醫院院長陳穆寬，向彰基董事會爭取到南投興建區域醫院，如今南投基督教醫院擴建案進入程序，在他卸任縣長前終於美夢成真。

縣府指出，彰化基督教醫療財團法人購買靠近南基醫院、位於南崗一路（內山公路）與民族路（縣道139）交叉口的土地，面積合約0.88公頃；初步規劃地上11層、地下4層，有醫療大樓及醫護宿舍二棟建築物，預計增設急性一般病床150床、ICU 10床、安寧病床10床、嬰兒室8床、負壓隔離病床2床等，以及婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別，強化急重症醫療量能，預留安寧、急性後期病床等連續性服務。

▲南投基督教醫院將進行擴建案，預計117年啟用。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

縣府說明，本案後續將待彰基依都計委員意見完成修正後，依規層轉內政部審查核備；倘完成都市計畫變更，南基醫院將於核定實施後6年完成開發，預計117年完工啟用；繼佑民醫院、埔基醫院、榮總埔里分院、衛福部南投醫院、竹山秀傳等5家醫院建置心導管中心，以及10家醫院中有5家通過中重度急救責任醫院評鑑後，提供民眾更好醫療服務。

陳南松補充，依中央規定，醫學中心設立人口須達100萬以上，因此48萬人口的南投無法設立醫學中心，但縣府仍努力加強醫療資源：而全縣醫療分為4個醫療次區域，目前開放的急性一般病床數計有884床的擴床空間，縣府歡迎有意願的醫療團隊規劃進駐南投設置醫院或擴建院區，縣府將全力協助土地取得、簡化程序等措施。

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