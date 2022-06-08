彰基近10醫師爆「被離職」！ 律師揭暗黑內幕嘆：醫院要你走就得走

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中日前視察彰基醫院。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

彰化基督教醫院爆出員工遭霸凌事件，甚至有將近10名醫師「被離職」，引發討論。對此，律師呂秋遠指出，主治醫師並不適用勞基法，因衛福部認為，主治醫師成為勞基法的規範對象，會衝擊傳統醫病關係，因此主治醫師被醫院以不同的理由逼退時，根本無法在法律上有什麼主張，感嘆「醫師都不能依法捍衛自己權利了，怎麼能好好保護病患的健康呢？」

呂秋遠8日在臉書發文表示，彰化基督教醫院突然解聘了許多醫師，包括耳鼻喉科的蕭信昌醫師、皮膚科的邱足滿醫師，都被醫院無預警解聘，「邱足滿醫師更是在醫院已經待了將近25年，這就是主治醫師在勞動條件上的悲哀，院方可以任意的不續聘主治醫師，讓主治醫師幾乎無法為自己主張權益。」

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▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

呂秋遠直言，彰化基督教醫院現在的態度就是「一切合法，謝謝指教」，沒有要跟醫師協商的意思，因為主要負責病患生老病死的主治醫師，根本不適用勞基法。許多主治醫師都曾經被不同的醫院以不同的理由逼退，只要不續聘就好，醫師根本無法在法律上有什麼主張。

呂秋遠透露，在108年9月以前，住院醫師也不適用勞基法，後來住院醫師總算受到法律保障，醫院不得任意解僱，可是責任更重大的主治醫師，卻以「自主性高、工作態樣多元」為理由，不納入勞基法保障，導致主治醫師與院方之間，形成了一種詭異的委任關係，而不是僱傭關係，「醫院要主治醫師走，那就是走，醫師的工作權，一點也沒有保障。」

▲總統才肯定彰基醫護人員防疫辛勞，不久院內曾獲百大名醫的邱足滿PO文控訴遭到欺凌，無理由的不續聘。（圖／記者鄧木卿翻攝）

呂秋遠解釋，衛福部的想法是，如果讓主治醫師成為勞基法的規範對象，會衝擊傳統醫病關係，增加醫療糾紛、交接班頻率增加，影響照顧延續性、臨床時數限制，影響醫師教學意願；人才羅致困難之偏鄉醫療服務會無法運作等等問題，所以目前只打算修醫療法，讓醫師的權益可以在醫療法增列專章，可是修法目前也是遙遙無期。

呂秋遠痛批，每次都要醫師相忍為國、撙節成本，卻不考慮醫師在醫院高層的鬥爭下，會不會過勞、薪水會不會太低，只會想著，病人權益不能受損、醫院成本不能太高、健保預算不能提高，「那請問，主治醫師過勞，醫療品質會好？醫師都不能依法捍衛自己權利了，怎麼能好好保護病患的健康呢？」呼籲衛福部在處理疫情之際，也應看顧主治醫師的權益。

針對彰化基督教醫院皮膚科名醫邱足滿及丈夫也是前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌，公開po文遭到院方不當對待，被迫離職，彰基原以「醫師個人的想法，院方予以尊重」，對外回應冷處理，但風暴越滾越大，7日晚間近8點正式發布聲明還原始末，強調報導不實，也並將保留法律追訴權。