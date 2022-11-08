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不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

▲▼輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）。（圖／CFP）

▲研究發現，輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）可防止患者出現新冠后遺症。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國最新研究發現，輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）除了能有效減少年長者與高危人群染疫住院和致死的風險之外，還可以降低患者出現新冠後遺症，即長新冠的風險。

據《華盛頓郵報》報導，美國退伍軍人事務部（VA）分析了9千多名確診期間曾服用倍拉維的患者，並與5萬名檢測呈陽性，但未服用倍拉維的患者做對比，發現服用倍拉維的患者，無論此前是否曾接種疫苗或染疫，他們出現疲勞、腦霧等10種常見後遺症的機率都降低了約25%。

研究主要作者兼VA研發主管阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）表示，這項研究結果表明，長新冠可能是由病毒持續感染所致，而抑制病毒載量有助於降低病毒持續感染的機率，因此引入抗病毒藥物來降低急症的嚴重程度極其重要，但這不代表所有感染新冠的人都需要服用倍拉維。

美國疾病管制預防中心數據顯示，全國有近15%成年人感染了長新冠，而且他們的症狀在染疫後持續維持了3個月或更長時間。分子醫學教授托波爾（Eric Topol）表示，「我們過去一直沒有治療長新冠的方法，這個研究為我們提供了避免染疫和接種疫苗以外的第3個方法。」

報導稱，這項研究尚未經過同儕審查，或被刊在醫學期刊上，而研究也有一些限制，即多數研究案例為白人男性。

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