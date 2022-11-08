陸單日增7475例　廣州激增2377例力推「防疫集體碼」

▲大陸採取「動態清零」防疫總方針。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情持續蔓延，7日單日新增本土個案7475例，其中經濟大省廣東成為重災區，單日激增2528例，廣州市占2377例。河南鄭州的疫情擴散依然「煞不住」，7日再增733例個案。

據大陸國家衛健委今早通報，7日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增本土確診病例843例，含152例由無症狀感染者轉為確診病例；本土無症狀感染者方面，7日新增6632例個案。無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至11月7日24時，大陸現有確診病例7244例，其中重症病例30例，累計治癒出院病例252543例，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例265013例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者達841萬6385人，尚在醫學觀察的密切接觸者68萬7615人。

▲廣州珠海區實施靜默。（圖／視覺中國）

廣東省成為新一輪重災區，7日新增本土確診198例，其中廣州114例、深圳1例、汕頭25例、佛山2例、茂名44例、清遠11例、潮州1例。另外新增本土無症狀患者2330例，廣州2263例、汕頭30例、佛山3例、梅州4例、東莞4例、江門1例、湛江1例、茂名16例、清遠5例、揭陽3例。

海珠區是廣州疫情最嚴重的地方。廣州市衞健委副主任張屹表示，海珠區內有多個城中村，外來人口眾多，與其他社區相比，防控管理難度較大，也正因為如此，出現中高風險管控區內存在人員外溢現象。

為進一步實施精準防控，廣州推出「防疫集體碼」，包括海珠區在內，廣州各區正推動商場超市、非星級酒店等場所使用「集體碼」，通過「集體碼」登記其所屬行業以及從業人員情況，保持人員資訊動態更新。

河南方面，7日新增本土確診86例，均在鄭州市，其中61例為隔離管控發現、15例為重點人群篩查發現、7例為主動就診發現，3例為社區篩查發現。

河南新增本土無症狀感染者661例，鄭州佔647例，其中590例為隔離管控發現、39例為重點人群篩查發現、2例為主動就診發現、16例為社區篩查發現；鶴壁市4例、許昌市2例、焦作市1例、信陽市1例，均為隔離管控發現；省外返豫人員6例，均為點對點閉環管理。