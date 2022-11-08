南韓時隔54天再破6萬例！疫情突反彈　冬季恐飆破20萬例

▲南韓疫情再度出現反彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓8日新增6萬2273例確診，是9月中旬後，時隔54天首度超過6萬例。而僅1個月前，南韓單日新增確診數都還在1萬多例，疫情明顯出現反彈趨勢，也讓專家擔憂，新冠病毒恐在冬季再度流行，甚至飆破單日20萬例。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理本部表示，8日新增6萬2273例確診，其中52例為境外移入，累計確診2594萬9183例。然而上周的平均確診卻是5萬8363例、2周前為4萬3741例、1個月前為1萬5465例，由此可見，在短短1個月內，南韓整體疫情出現明顯升溫。

8日的新增確診數分布為首爾1萬4158例、仁川3901例、釜山3174例、大邱2717例、慶南2687例、忠南2577例、慶北2428例、大田2231例、江原1989例、忠北1922例、全北1638例、全南1463例、光州1214例、蔚山993例、世宗658例、濟州266例等。另有25人是在檢疫過程中確診。

南韓8日新增30例死亡案例，累計死亡人數2萬9420人，而重症患者則有360人，相較前一日少了5人。

防疫當局警告，具有高傳染性的Omicron變異毒株可能在南韓重新引發高峰，在寒冷的冬季，單日確診人數更有可能高達20萬例。而流感也可能跟新冠病毒一起形成「雙重打擊」。

南韓政府預計本周會宣布一系列的防疫措施，包含擴大疫苗接種範圍以及口服藥服用，以保護免疫力較低的族群。

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