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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣企業集中簽約　參展進博會成果豐碩

記者趙禕/上海報導

參展本屆進博會的台灣企業乔山健康科技和南僑食品今天紛紛簽下大單，為參展本屆進博會帶來亮眼的成績。

首次參展進博會的喬山健康科技，今天透過現場簽約和線上雲簽約，一口氣和大陸35家企業簽下產品銷售合約，包括上海優菲健身用品有限公司、富士醫療器股份有限公司、江蘇毅拓體育設備有限公司、迪卡儂北亞區健身品牌售後服務中心，以及來自大陸湖北、安徽、山西、河北、遼寧、吉林、新疆、福建、江西、重慶、廣東、四川等地多家企業；從進博會開展迄今，喬山健康科技已經累計簽下高達5億元人民幣的大單。

▲喬山健康科技今天一口氣簽約35家大陸企業。（圖／記者趙禕攝）

▲喬山健康科技今天一口氣簽約35家大陸企業。（圖／記者趙禕攝）

在簽約儀式開始前，還有一位重磅嘉賓出現在該公司展位，就是和該公司高層交情深厚的四爺吳奇隆，他的出現吸引了大批四爺粉圍觀。喬山健康科技執行長李永楷表示：「舉辦進博會是大陸國家主席習近平親自謀劃、親自提出、親自部署、親自推動的一項重大決策。我們參加進博會並非單純的商業選擇，而是珍惜發展機會的必然之舉」。

▲喬山健康科技執行長李永楷向前來探望的上海市台辦主任鍾曉敏和吳奇隆等人介紹企業的展品。（圖／記者趙禕攝）

▲喬山健康科技執行長李永楷向前來探望的上海市台辦主任鍾曉敏和吳奇隆等人介紹企業的展品。（圖／記者趙禕攝）

連續五年參展進博會的南僑食品，今年再次以歷來最高規格走進進博會會場，現場展示的各類商品琳琅滿目；南僑本次的參展主題是「全球甄選 Global Selection」，藉助他們長期耕耘中國大陸市場的優勢，獲得許多國際大型供應商的青睞。這兩天分別和英國乳製品大廠Lakeland Dairies、新西蘭恆天然Fonterra Ingredients Limited、以及上海再冉實業等舉行簽約儀式，預計本屆進博會期間將簽約採購達人民幣4億元。

▲▼南僑食品集團的簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

▲▼南僑食品集團的簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

▲▼南僑食品集團的簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）
▼南僑食品集團的簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

▼南僑食品集團的簽約儀式。（圖／記者趙禕攝）

為了回應大陸「一帶一路倡議」，南僑在RCEP 「區域全面經濟夥伴關係協定」的進程中，加強與泰國廠的深度合作，所以本屆進博會以南僑（泰國）公司報名參展，展品也以泰國廠生產、或是中泰合作產品為主展出。

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