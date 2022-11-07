炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑　網友看完更怒了

▲網友質疑藥物為何不是粉紅色、橢圓形？（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，發現忘記帶錢包後，向老闆道歉，不料卻被當眾咆哮。對此，王姓老闆也請人代發聲明，「請容許大家給我一個喘息的空間與一點時間來釐清事件的過程與證明。」不過代發聲明的友人卻因一張照片，被網友質疑。

代發聲明的女網友在「爆料公社」上貼文，提到炸滷店的王老闆目前精神狀況非常不好，在事發這2天都沒有進食和睡眠「早上（指6日）8點左右已服用精神鎮定劑了」，所以請她代為發表聲明。同時，她也貼出一張藥物的照片。

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聲明指出，在這次事件的發展上，「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」。事件爆發後，因為被肉搜、公審，讓他身心俱疲，他能理解唐寶寶的父母一樣感到難過，但請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。

▲聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

聲明中，王老闆更強調，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

不過，就有網友看到照片後質疑，「藥錠說明跟你放出來的藥感覺不一樣耶」、「好歹也找個粉紅色、橢圓形的來放」、「外觀：粉紅色、橢圓形」、「單純好奇為什麼同樣的藥，你吃的那款外觀跟我之前吃的完全不一樣」、「藥錠說明：粉紅色、橢圓形，你卻貼上白色、圓形」。

還有些網友直呼，「整篇文都沒看到兩大重點：澄清與原委說明、有說等同沒說」、「所以這篇到底是認罪文還是澄清文？你卻什麼重點都沒有，然後曬藥」、「等於白說」。也有網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言，「很認真、很中立要看老闆的說明，結果老闆你什麼都沒講，只希望大家不要再抨擊你了」、「如果事件有不一樣的順序，這篇唯一的聲明怎麼不說清楚，只說有不一樣的順序，然後就沒了」。

據了解，發文者曾在臉書上標記王姓老闆並打卡，同時也是臉書好友，不過兩人確切關係為何，目前尚不清楚。

回顧整起事件，蕭姓媽媽日前發文表示，罹患唐氏症的兒子到永和復興路買40元炸物，卻忘記帶錢包，當下已馬上向老闆道歉，但對方不等孩子打給家人，就咆哮並報警。事後媽媽親自前往店家詢問，結果被老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽不解反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門「我們很忙，哪有時間等！」

事件在網路上發酵，炸物店老闆被大批網友撻伐。與老闆接觸的中正橋派出所副所長表示，老闆凌晨3時有前往派出所但未做筆錄，只有初步向警方諮詢如何提告，而得知相關流程及權益後，則開始大吐苦水，訴苦後就離開派出所，目前暫未提出告訴。

後來媽媽受訪時指出，孩子很害怕，一整天（指6日）都沒有出門，也說不敢出去買東西。她強調孩子沒有要賴掉這筆錢，盼店家可以有多一點點的同理心，讓小孩有打電話的時間，而不是馬上打電話叫警察來處理。

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