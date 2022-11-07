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炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲唐寶寶買40元炸物，但忘記帶錢包。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，發現忘記帶錢包後，向老闆道歉，不料卻被當眾咆哮。對此，王姓老闆請人代發聲明，指「我真的不希望我的父母為了我流淚！我想此事件者的父母也是一樣難過。但也請容許大家給我一個喘息的空間與一點時間來釐清事件的過程與證明。」

一名女網友在「爆料公社」上貼文，提到炸滷店的王老闆目前精神狀況非常不好，事發這2天都沒有進食和睡眠，所以請她代為發表聲明。

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聲明指出，在這次事件的發展上，「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」。事件爆發後，他的兩支手機有數百通有號碼、無號碼的來電，且還被肉搜、公審，讓他身心俱疲，「我真的不希望我的父母為了我流淚！」

聲明提到，他能理解唐寶寶的父母一樣感到難過，但請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。他也表示，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

聲明最後也提到，「我不怪絕大部分真心希望這社會有愛而正義挺身的網民們，只是希望有少數幾位網民們不要有對他人生命與過激的恐嚇字眼，好不好？」對於此事，每個人看法不同，因此他也感謝有網友留言要大家理性，「讓他們承擔著這個社會對欺侮弱勢的輿論、的批評，真心抱歉與感謝！」

針對此聲明，底下網友則留言回應，「真的好好道歉不難，當下如果您有說過這樣子的話，說聲抱歉後續一切事情就不會發生不是嗎」、「認錯真的不難啊，今天任何人都有可能忘記帶錢的時候，每次遇到這樣的事情，你都只能選擇報警處理嗎」、「如果跟網傳有出入，直接提出澄清就好，實在很難相信當下發生就幾分鐘的事情，會需要時間去釐清順序」。

據了解，發文者曾在臉書上標記王姓老闆並打卡，同時也是臉書好友，不過兩人確切關係為何，目前尚不清楚。

回顧整起事件，蕭姓媽媽日前發文表示，罹患唐氏症的兒子到永和復興路買40元炸物，卻忘記帶錢包，當下已馬上向老闆道歉，但對方不等孩子打給家人，就咆哮並報警。事後媽媽親自前往店家詢問，結果被老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽不解反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門「我們很忙，哪有時間等！」

事件在網路上發酵，炸物店老闆被大批網友撻伐。與老闆接觸的中正橋派出所副所長表示，老闆凌晨3時有前往派出所但未做筆錄，只有初步向警方諮詢如何提告，而得知相關流程及權益後，則開始大吐苦水，訴苦後就離開派出所，目前暫未提出告訴。

後來媽媽受訪時指出，孩子很害怕，一整天（指6日）都沒有出門，也說不敢出去買東西。她強調孩子沒有要賴掉這筆錢，盼店家可以有多一點點的同理心，讓小孩有打電話的時間，而不是馬上打電話叫警察來處理。

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