民進黨推「選前投票指南」系列影片　首集狂打林姿妙

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數19天，民進黨7日推出全新系列影片「選前投票指南」，民進黨指出，今年選戰開打以來，充斥許多扭曲與抹黑的不實訊息，模糊選舉焦點，本系列影片將以3分鐘左右的時間，帶觀眾快速來檢視候選人的人格特質、從政資歷與能力，盼提供選民回歸理性、審慎思考的空間，能為自己的家鄉與未來，投下正確的一票。

▲民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵。（資料照／民進黨提供）

影片第一集從關注宜蘭選情開始，因為現任縣長林姿妙是全台唯一被檢方起訴的首長候選人。發言人黃彩玲表示，林姿妙不只被以貪汙圖利、洗錢等4罪狀起訴，還有家人干政、滅證問題，而其自豪的「營養午餐免費」也數度爆食物中毒。接著，黃在片中，盤點江聰淵於8年宜蘭市長任內政績，催生「幾米公園」等多項經典建設，上個月宜蘭豪雨淹水，江聰淵更第一時間投入救災，協助縣民解決問題，相較於林姿妙與中央災變中心連線的「一問三不知」，看出兩位候選人的「應變能力」。

民進黨表示，「選前投票指南」系列影片是繼網路實境節目「一碗麵的時間」後的創新嘗試，將時下流行的產品評比與資訊懶人包「影像版」，比較各縣市候選人的經歷與政見，且為配合社群觀看習慣並廣傳，每支影片皆在3分鐘上下，盼提供忙碌無暇關注選舉的選民重要參考資訊，也鼓勵尚未決定投票傾向的民眾，在回歸理性思考後，投給最能「顧家鄉、拚未來」的縣市首長，也為18歲公民權投下同意票，系列影片將在近日密集於民進黨各大社群平台上架。

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）