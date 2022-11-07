神明前駁斥伸鹹豬手　陳時中：跟我牽手的人實在很多

▲陳時中出席植福宮廟口開講。（圖／翻攝自YouTube／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中捲入「摟肩照」風波，陳時中7日晚間前往大直植福宮廟口開講時，自我調侃說，本來昨天去竹苗輔選完之後覺得很有希望，突然就有人說他跟人家牽手不對，「坦白說，這一路上跟我牽手的人實在很多」；他並暗諷國民黨台北市議員徐巧芯說，「她跟別人也有很多類似的相片啊」，這是因為自己辯論表現太好，對手才出「奧步」。此語頻頻引發支持者哄堂大笑、拍手叫好。

陳時中今天晚間在植福宮前舉行廟口開講，身兼民進黨主席的總統蔡英文與會，這已是她參加的第五場廟口開講活動，更是最近兩周以來第8度與陳時中同台，擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、內政部政務次長花敬群、台北市議員陳怡君、梁文傑、王世堅、議員候選人顏若芳與會，無黨籍市議員林亮君會前也在會場內發放面紙。

陳時中致詞時表示，台灣是世界防疫的典範，在死亡、重症的成績非常好，很多人跟他說「你辛苦了」，心中都會一陣酸，但也有人嗆自己「害死這麼多人，怎麼出來選舉」，聽到這個心實在很痛，但也沒有辦法哭出來，他是為了自己所愛的地方才出來選舉，但有些人因為選舉就性情大變。

陳時中透露，有朋友特別傳Line給自己，要他想開點，上天都會保庇好人，就像今天在土地公廟前，壞人未來是會被「一條一條算」，人在做天在看，終究會有一定的輪迴狀況，他在土地公廟前，不能亂講話。

此外，對於徐巧芯昨天晚間貼出陳時中與女性友人攬肩、牽手的照片，質疑陳伸「鹹豬手」，陳時中晚上也自我調侃說，昨天他前往新竹市、苗栗縣輔選，感受到大家還是期待要有所改變，選情越來越好，沒想到就在他覺得很有希望的時候，突然有人說他跟人家牽手不對，「我跟大家報告，坦白說，這一路上跟我牽手的人實在很多，這是真正的狀況，那天的情形就是朋友聚會，大家就跟一般支持者一樣很開心，而且是公開場合」。

陳時中直言，「在選舉的時候，人的信念是，看到什麼，想要變成什麼就會變成什麼」，別人沒有這樣，她（指徐巧芯）就自己想成那樣，她跟別人也有很多類似的相片啊，選舉不需要選到人性都沒有，因為自己不爽，就要讓別人不爽。他說，這是因為禮拜六辯論表現太好了，他們（指藍營）看到會怕就使出「奧步」，呼籲支持者，謠言止於智者，一步一步來破解掉。