　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：不要為政治毀掉防疫成績　「為什麼每天都唱衰？」

▲▼蔡英文、陳時中植福宮廟口開講。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲蔡英文出席植福宮廟口開講活動。（圖／翻攝自YouTube／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文7日晚間參加民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講活動，她大膽預言說，相信陳時中的得票率會比自己2020年在中山區拿到的55.7％還要多，並暗批在野黨說，「不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，為什麼有人每天都要唱衰呢？

陳時中今天晚間在植福宮前舉行廟口開講，蔡英文與會力挺，這已是她參加的第五場廟口開講活動，更是最近兩周以來第8度與陳時中同台，擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、內政部政務次長花敬群、台北市議員陳怡君、梁文傑、王世堅、議員候選人顏若芳與會，無黨籍市議員林亮君會前也在會場內發放面紙。

蔡英文說，她2020年在中山區的得票是55.7％，相信陳時中的得票率一定會比自己還高，呼籲支持者回去要去拉票，「這一次的選舉，不管外面怎麼說，民調怎麼做，真實的情況就是非常接近」，就差1票，只要大家都去投票、拉票，陳時中就過關了。

會中還出現一個有趣的畫面，當蔡英文談及陳時中在衛福部長任內推動長照，政府增加龐大預算照顧老人家和失能失智者，並舉例說，2016年上任後加速推動日照中心，本來只有700個，現在已經是1.1萬個了；不過站在一旁的陳時中聞言打斷蔡英文的話說，「有A、B、C級」；蔡英文則拍拍陳時中的肩膀說，「對啦，講ABC他們聽不懂」，還調侃陳時中說，「他又要跟我說，這種照護中心有A級、B級、C級，這樣講下去講不完，說從700個加到1萬1千個就好了啦」，引發支持者哄堂大笑。

蔡英文感慨說，台灣人團結一起度過百年大疫，這是難能可貴、共同的驕傲，可是就是有人想要破壞它，想要把它解釋成是一個災難，「政治我們都可以理解，但是不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，事實很清楚，國際社會肯定台灣的防疫、經濟、科技表現，全球的人都覺得台灣的民主是很好的，「但是為什麼有人每天都要唱衰我們呢？」不過，絕大多數的台灣人都對自己有信心，要讓外面看到這份決心。

▲▼蔡英文、陳時中植福宮廟口開講。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

▲▼蔡英文、陳時中植福宮廟口開講。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
神明前駁斥伸鹹豬手　陳時中：跟我牽手的人實在很多
馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇　全球只剩12人
新竹球場又出包？直播突被「居民攔轎申冤」：外牆裂了
醫示警「2種睡姿」影響性功能！大讚這樣睡3優點
永和警還原過程！鄉民直呼「唐寶寶事件大逆轉」　貼文掀大戰
快訊／唐寶寶媽媽聲明：網軍可以停了「本人和老闆無冤無仇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨推「選前投票指南」系列影片　首集狂打林姿妙

神明前駁斥伸鹹豬手　陳時中：跟我牽手的人實在很多

蔡英文：不要為政治毀掉防疫成績　「為什麼每天都唱衰？」

摟肩照風波後現身廟口開講　陳時中：辯論表現太好對手出「奧步」

陳時中牽手人妻　游淑慧：她醫師夫的醫療疏失被衛福部「神救援」

紙風車衰捲「陳時中摟肩」風波被罵爆　她曝：盧秀燕上周才看表演

舉辦南投青年座談　許淑華：以低碳永續為核心「數位創新做解方」

謝國樑拋電動機車財源「公辦重劃」　林右昌轟違法：騙票的芭樂票

影／吳念真、林美秀拍片挺18歲公民權　蔡英文：台灣更好需要年輕人

林佳龍競辦證實！計程車車尾貼競選廣告有錢拿　侯辦：是否綁樁？

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

29歲女辭職免費幫人打掃　全球接單：清潔如置身天堂

民進黨推「選前投票指南」系列影片　首集狂打林姿妙

神明前駁斥伸鹹豬手　陳時中：跟我牽手的人實在很多

蔡英文：不要為政治毀掉防疫成績　「為什麼每天都唱衰？」

摟肩照風波後現身廟口開講　陳時中：辯論表現太好對手出「奧步」

陳時中牽手人妻　游淑慧：她醫師夫的醫療疏失被衛福部「神救援」

紙風車衰捲「陳時中摟肩」風波被罵爆　她曝：盧秀燕上周才看表演

舉辦南投青年座談　許淑華：以低碳永續為核心「數位創新做解方」

謝國樑拋電動機車財源「公辦重劃」　林右昌轟違法：騙票的芭樂票

影／吳念真、林美秀拍片挺18歲公民權　蔡英文：台灣更好需要年輕人

林佳龍競辦證實！計程車車尾貼競選廣告有錢拿　侯辦：是否綁樁？

眼睛爆血管！名醫驚揭3隱憂　「恐是中風前兆」

台灣企業集中簽約　參展進博會成果豐碩

民進黨推「選前投票指南」系列影片　首集狂打林姿妙

國發基金首筆對立陶宛投資案　龔明鑫證實：金額約350萬歐元

進博會彰示兩岸經貿合作前景越來越廣泛

藍寶堅尼「4驅越野小牛」確定12月亮相　640匹V10動力飆沙沒問題

「傲嬌」李瑞鎮曝接《明星經紀人生存記》：我不得已！　原因笑翻

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇　全球只剩12人

梁赫群同框林襄cover孔劉！　「搞笑對比」網一看：被玩壞了

陳曉東「關燈滑手機」差點失明！　揭恐怖治療過程：針直接插眼睛

超困擾!男肩上巨痘「比拳頭大」醫擠爆瞬間膿液狂噴:像燕麥粥

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

遭徐巧芯影射與陳時中十指緊扣　紙風車執行長：當事人蠻受傷的

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

高虹安公款私用收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

管稱互相扶持　徐曝：還有影片沒公佈

稱徐巧芯不影響陳時中選情！作家：意外暴露1事

更多熱門

相關新聞

丁金聰涉疏於照顧釀病患死亡　逆轉無罪

丁金聰涉疏於照顧釀病患死亡　逆轉無罪

北市聯醫醫生丁金聰涉10年前為病患動刀後因「術後疏於照顧」導致病患死亡，家屬提告。一審判刑10月。二審依衛福部醫審會鑑定，認無因果關係改判無罪，檢方未上訴。全案確定。

為何被曝摟肩照？　陳時中：辯論表現太好對手「奧步」

為何被曝摟肩照？　陳時中：辯論表現太好對手「奧步」

陳時中牽手人妻　游淑慧：她老公被衛福部神救援

陳時中牽手人妻　游淑慧：她老公被衛福部神救援

紙風車衰捲摟肩風波被罵　她：盧秀燕剛看表演

紙風車衰捲摟肩風波被罵　她：盧秀燕剛看表演

舉辦南投青年座談　許淑華：以低碳永續為核心「數位創新做解方」

舉辦南投青年座談　許淑華：以低碳永續為核心「數位創新做解方」

關鍵字：

蔡英文陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出　大票苦主洗版

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面