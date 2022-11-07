蔡英文：不要為政治毀掉防疫成績　「為什麼每天都唱衰？」

▲蔡英文出席植福宮廟口開講活動。（圖／翻攝自YouTube／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文7日晚間參加民進黨台北市長候選人陳時中廟口開講活動，她大膽預言說，相信陳時中的得票率會比自己2020年在中山區拿到的55.7％還要多，並暗批在野黨說，「不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，為什麼有人每天都要唱衰呢？

陳時中今天晚間在植福宮前舉行廟口開講，蔡英文與會力挺，這已是她參加的第五場廟口開講活動，更是最近兩周以來第8度與陳時中同台，擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、內政部政務次長花敬群、台北市議員陳怡君、梁文傑、王世堅、議員候選人顏若芳與會，無黨籍市議員林亮君會前也在會場內發放面紙。

蔡英文說，她2020年在中山區的得票是55.7％，相信陳時中的得票率一定會比自己還高，呼籲支持者回去要去拉票，「這一次的選舉，不管外面怎麼說，民調怎麼做，真實的情況就是非常接近」，就差1票，只要大家都去投票、拉票，陳時中就過關了。

會中還出現一個有趣的畫面，當蔡英文談及陳時中在衛福部長任內推動長照，政府增加龐大預算照顧老人家和失能失智者，並舉例說，2016年上任後加速推動日照中心，本來只有700個，現在已經是1.1萬個了；不過站在一旁的陳時中聞言打斷蔡英文的話說，「有A、B、C級」；蔡英文則拍拍陳時中的肩膀說，「對啦，講ABC他們聽不懂」，還調侃陳時中說，「他又要跟我說，這種照護中心有A級、B級、C級，這樣講下去講不完，說從700個加到1萬1千個就好了啦」，引發支持者哄堂大笑。

蔡英文感慨說，台灣人團結一起度過百年大疫，這是難能可貴、共同的驕傲，可是就是有人想要破壞它，想要把它解釋成是一個災難，「政治我們都可以理解，但是不要為了政治，把我們台灣人共同創造出來的成績毀掉」，事實很清楚，國際社會肯定台灣的防疫、經濟、科技表現，全球的人都覺得台灣的民主是很好的，「但是為什麼有人每天都要唱衰我們呢？」不過，絕大多數的台灣人都對自己有信心，要讓外面看到這份決心。