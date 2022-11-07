陳時中牽手人妻　游淑慧：她醫師夫的醫療疏失被衛福部「神救援」

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與聯合醫院松德院區副院長李雅玲摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，稱民進黨台北市長候選人陳時中當街牽手、摟肩聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁。對此，國民黨台北市議員游淑慧爆料指出，李雅玲的北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰，「之前也剛好曾被衛福部醫審會鑑定書神救援，而讓訴訟逆轉。」

游淑慧7日發文表示，與陳時中牽手的李雅玲，其丈夫丁金聰本被訴醫療過失，台北地院也依業務過失致死罪判刑10月，卻因為衛福部這份鑑定書而變成無罪確定，「剛好曾被衛福部醫審會鑑定書神救援，而讓訴訟逆轉。」

此外，游淑慧也補充，過去陳時中在包廂內飲酒唱歌時，一旁大讚「部長好酒量」的男子，就是在新北市聯醫心臟內科主任期間收回扣，自行開業後又浮報健保費的醫師陳識中。

▲游淑慧全文如上。（圖／翻攝游淑慧臉書）



游淑慧表示，陳時中當然可以交友，「我也相信他有很多請得起豪華大餐的朋友。只是阿中的知交好友們，大概許多都蒙陳時中不少照顧。」

針對陳時中此照風波，陳時中政策小組召集人管碧玲表示，當時是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭，認為美德被抹黑造假，痛斥徐巧芯的行為惡劣，「下跪求饒，都不必原諒她！」

▼管碧玲貼澄清「鹹豬手」一說。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下同）



►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完