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紙風車衰捲「陳時中摟肩」風波被罵爆　她曝：盧秀燕上周才看表演

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲徐巧芯爆料陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯影射摟腰已婚女性友人，紙風車執行長張敏宜留言稱該場合是紙風車的餐敘，籲停止人身攻擊，卻遭不理性電話謾罵灌爆。對此，民進黨婦女部主任許嘉恬表示，徐暴露自己「只有抹黑才會選舉」的本性，紙風車不是民進黨所屬組織，上周才到台中演出，請國民黨停止攻擊專業藝文團體。

紙風車文教基金會7日中午12時半舉行記者會，張敏宜說，紙風車一向沒有黨派問題，邀演的單位涵蓋國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、基進黨及綠黨，但這麼多年來，每次選舉都會遇到政治的問題，張透露，紙風車辦公室今接到很多不理性的謾罵電話，哽咽喊話說「不要再騷擾我們同事了」。

對此，許嘉恬發文表示，選舉不要選到沒有人性，選舉不要選到是非不分，選舉不要選到只剩黑心，公開場合朋友間平常的互動，竟可以被惡意冠上「性騷擾」、「鹹豬手」，不僅暴露了對性騷擾的無知，更充分顯露了「只有抹黑才會選舉」的本性，這不是徐巧芯的第一次了，國民黨台北市長候選人蔣萬安及國民黨還要持續縱容嗎？

許嘉恬表示，也請國民黨呼籲支持者適可而止，紙風車劇團是專業的藝文團體、不是民進黨所屬組織，紙風車的兒童劇演出，上週末11月6日才到台中，國民黨籍的台中市長盧秀燕、國民黨前主席江啟臣都到場同歡，並給予肯定，請國民黨停止對專業藝文團體的謾罵及攻擊。

▲▼紙風車劇團上周才到台中演出，盧秀燕也同台。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲紙風車劇團上周才到台中演出，盧秀燕出現在合照畫面中。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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