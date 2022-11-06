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確定了！家樂福大直店「這天熄燈」　網哭一片：好難過

▲▼大直家樂福將熄燈。（圖／翻攝家樂福大直店臉書專頁）

▲家樂福大直店確定12月4日熄燈。（圖／翻攝家樂福大直店臉書專頁）

記者蕭筠／台北報導

確定了！於2005開幕的「家樂福大直店」11月2日宣布即將熄燈，業者表示，原因為地主另有規劃，而閉店日則公告確定在12月4日，消息一出，不少人也紛紛留言直呼「好可惜，很方便的地點」、「喔不，我最愛的一家分店欸」、「已經習慣有你們的存在了」。

針對「家樂福大直店」熄燈一事，業者回應指出，主要原因為地主另有規劃，「租約到期後進駐店家不再續約」，並表示確定閉店日期將會有正式公告。而家樂福大直4日也在臉書粉專貼出最新公告寫下，「感謝您一直來對於家樂福大直店的支持與愛護，因租約到期，我們將營業至111年12月4日（周日）晚間11點。」後續則由周邊其他分店（量販：內湖店；超市：台北內湖一店、內湖南店）持續提供服務。

貼文一出引來不少人留言直呼「大直家樂褔一直很用心在規劃店內除了商品販售以外的服務，這樣收掉太可惜了」、「真的是去一次少一次了，好難過」、「已經習慣有你們的存在了，不能找鄰近點再重新營業嗎」、「再也找不到比大直店更有人情味的家樂福了」。

事實上，「大直家樂福」房東日前也證實，商場租約快到期，將在年底熄燈，未來2004坪土地預計興建商辦大樓，暫以出售形式為主。

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