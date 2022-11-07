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今天就衝！超商3大飲品「買7送7」　限時加碼買餐免費喝飲料

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 3大飲品「買7送7」，另外還有限時「買餐免費喝飲料」活動。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就喝！超商每月7日限定「品茶優惠」來了，今日限時1天開放搶購，共有3大飲品可享「買7送7」，最高可省下350元；另外，今日還有「買餐送飲料」活動，只要至超商門市購買餐點，即可免費拿到飲料兌換券，趕快把握省荷包的機會。

7-11 OPEN POINT行動隨時取每月7日限定「一起品茶趣」登場，今日限時1天，CITY TEA 現萃茶 經典純奶茶買7送7（限量1萬組）、 CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選買7送7（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買3送3（限量1萬組）、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶5杯250元（限量3萬組），以上每會員限購4組，可線上／門市支付購買，兌換期限至2022/12/31止。

迎接即將到來的雙11，7-11今日搶先祭出「7-11 DAY」主題活動，限時1天只要至門市購買2個飯糰／麵包或任1個燴飯／便當／麵食，即可免費獲得麥香300ml系列飲料1瓶兌換券；購買全店指定商品結帳金額滿711元，送OPEN POINT點數100點，限量5萬筆，每會員限1次，再加碼抽限量CROCS X 7-11聯名鞋款，限量14雙不挑款式，送完為止。

▲▼7-11雙11限定優惠。（圖／7-11提供）

▲11/7當天至7-11門市購買2個飯糰／麵包或任1個燴飯／便當／麵食，即可免費獲得麥香300ml系列飲料1瓶兌換券。

▲▼漢堡王推全新「白雪乳酪系列漢堡」。（圖／業者提供）

▲最新「白雪乳酪系列漢堡」開吃了。（圖／漢堡王提供）

美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」驚喜祭出最新「白雪乳酪系列漢堡」，一共有4款選擇，通通吃得到帕瑪森乳酪醬搭配美式黃起士、莫札瑞拉起士融合帕瑪森乳酪醬共3種起士乳酪，直接融化在肉排上面，每一口都是濃郁起士香。

首推吃得到雙層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，加碼還有「白雪乳酪單層牛堡」、「白雪乳酪辣雞腿堡」及「白雪乳酪烤雞腿堡」等選擇，即日起至2023/1/3於全門市開吃，起士控還不衝。

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