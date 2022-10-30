台中地院法官助理竟是狼！整個辦公樓都是他的獵場　4女不忍了

▲法官助理性騷女同事，他提行政訴訟捍衛清白吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃資真／台中報導

台中地院一名張姓法官助理遭女同事指控，藉由公事摸手、臀部，還用指尖碰胸，隱忍3年多才決定捍衛真相，沒想到接續出現3名受害者出面控訴，法院認定性騷擾成立予以懲處，張男不服提起行政訴訟，台中高等行政法院仍不採信張男辯詞，駁回上訴。

判決指出，1名女同事去年5月指控，張男自2018年3月報到後，陸續有碰到肩部、背部、手部等位置，2020年3月指尖碰到胸部，去年4月在影印機前面觸到臀部，5月回辦公室的通道附近又碰到臀部，總計超過6次以上的性騷擾。

經專案小組調查後，認定張男性騷擾屬實，予以張男免兼行政職、調換辦公室，張男提起2次申訴皆遭到駁回，決定提起行政訴訟捍衛公道。

張男在法庭上喊冤稱，自己從2007年擔任法官助理、2020年起擔任副法助長迄今，堅守男女分際、恪遵應有距離，致力維持工作環境單純簡單，且女同事本是直來直往的個性，如真有騷擾之事，定當立即斥喝制止，怎可能從報到至今隱忍超過4年才出面舉發？自己更無可能在大庭廣眾下做出騷擾行為。

對於另3名女性也出面痛訴張男性騷行為，張男表示不清楚對方是誰，反控4人陳述均有可疑之處，其中3人講述情節具高度相似性，請求法院撤銷原處分。

法官認為，此性騷案非單一事件，多達4名被害人指控，其中有人稱「屁股被用力觸碰」，回頭就看到張男，且有女同事經申訴後精神狀態逐漸異常，患有鬱症，需接受心理治療，認定張男有不當肢體接觸，判處張男敗訴。