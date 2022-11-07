失能男不失色心！女居服員到府洗澡遭掐乳　淫嗆：摸到妳X頭

▲陳男生活起居無法自理，卻2度對到府替他洗澡的女居服員襲胸掐乳「捏到妳奶頭」，女居服員氣憤提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台東報導

台東一名女居家服務員到案主陳姓男子家中替他洗澡清潔，沒想到陳男卻趁她專心工作不及抗拒，出手掐捏她的胸部，還調戲道「妳沒穿內衣，我摸到妳的奶頭了」，隨後陳男又無視服務員警告再掐了一次，陳男遭台東地院依性騷擾、強制猥褻罪處有期徒刑7月，可易科罰金，緩刑5年。

根據判決，陳姓男子因故失能，無法自理生活起居，他申請居家服務員到家中協助，2021年12月1日下午，一名女居服員到府替他洗澡，行動不便的陳男仍不失色心，趁對方貼身工作不及抗拒時，突然伸手捏了居服員胸部，並說「阿妳沒穿內衣，我摸到妳的奶頭了」，居服員先是要求他不能再這樣，陳男不聽，又強行伸進她的圍裙內捏了一次，居服員選擇不隱忍向警方報案。

陳男於警詢時認罪，後來也與檢察官於審判外達成協商，合意內容為：陳男犯性騷擾罪處2月徒刑、又犯強制猥褻罪處6月徒刑，應執行7月、可易科罰金，緩刑5年，並依和解筆錄支付損害賠償，緩刑期間付保護管束，法院審後同意協商內容，逕作此宣判，不得上訴。

