20歲男赴緬甸失聯！想回台要幫詐320萬　家屬怕他變逃兵急報案

▲警方6日在南投山區找到「台版柬埔寨案」最後一位死者的遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新北市詐騙集團拘禁、虐死求職者，甚至在日月潭國家風景區等各地棄屍的「台版柬埔寨案」震驚國人，而年輕人遭詐騙出國工作的案例仍持續發生；南投縣一名男子疑遭騙至緬甸，與家人失聯，家屬日前因其役男徵集令已寄到家中，擔心他逾時未入伍變成逃兵而報警求助，目前南投警方、刑事局、外交部正協力偵辦救援中。

據了解，南投警方日前接獲該名男子的父母親報案，指年約20歲的兒子上月初離家後就音訊全無，不巧最近兵單又寄到家裡，經詢問兒子友人，才驚悉他已隨其他同學前往緬甸，希望警方協助連繫尋找兒子、讓他早日回台灣，依法準時入伍服役。

警方受理報案後，初步調查聯繫得知，該名男子是經由高中老同學與海外詐騙集團搭上線，搭機前往緬甸，但他是純粹遭話術矇騙，或出國前就已知道將從事詐騙工作仍待釐清。

據悉該男尚稱平安，但該詐團不但設下10萬元美金、約合台幣320萬元的高額「業績」門檻，還威脅他若沒達到業績就想離職，就得將之前的食宿機票、預付薪資等近80萬元費用全數還清，讓他一時間無法也不敢脫身。

南投警方、刑事局和外交部等相關單位目前已協力追查該名男子去向、確實受困地點，以及其高中同學的身分等，希望早日讓他全身而退返台。