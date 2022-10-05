亳秒間致勝！慈大開發運動科技助游泳競賽　已獲國內專利

▲黃國庭在游泳前先自行組裝，進行約15分鐘的刺激，接著進行暖身運動，才開始例行游泳訓練。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

競技運動輸贏往往只在零點幾秒間，全國1500公尺自由式紀錄保持人黃國庭，去年以15分21秒73打破全國自己保持的紀錄，除了自身的努力外，其中慈濟大學與花蓮縣游泳隊合作，設計一套「腹腰部深層肌肉穿戴刺激裝置」，幫助游泳選手強化腹腰部深層肌肉在動態活動中活化，黃國庭表示：「經過刺激後，在自由式的抬手動作中，可以伸展的更開，划水的次數降低，有效地節省體力。」

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教育部體育署「運動科學支持競技運動計畫」，補助大專校院深入各級競技團隊，將運動科學導入訓練體系，慈濟大學物理治療學系楊志鴻老師團隊連續三年獲得該計畫補助，自2019年與花蓮縣游泳隊合作，為花蓮縣爭光，甚至在國際比賽中獲得好成績。

「腹腰部深層肌肉穿戴刺激裝置」是由楊志鴻老師與物理治療學系碩士班和學士班的同學們一起設計，先從學校的游泳選手進行測試，發現確實能改善運動表現效果後，進一步與張育銘教練合作。該項裝置已獲得國內發明專利，目前仍等美國發明專利通過。

其原理是利用外在隨機振動刺激方式，進行腰部深層肌群活化控制之效果，強化腰部動態控制的能力，進而提升運動功能表現。從診斷式超音波的圖片清楚看到經過15分鐘的振動刺激後，受測者腹橫肌的收縮範圍變長，可以更有效的控制肌肉活化。

▲「腹腰部深層肌肉穿戴刺激裝置」已經改良到第2.5代，收納起來如同一個行李箱大小。

初期第一代的原型機，楊志鴻老師和學生在選手每次訓練時，需要搬三台電腦到國風國中游泳池，為了要讓選手出外比賽方便攜帶，現在已經改良到第2.5代，收納起來如同一個行李箱大小。目前楊志鴻老師團隊也針對不同選手進行陸上和水中動作表現進行評估，進而提供個人最佳化參數的建議，讓選手訓練更為精準。

自2019年開始，黃國庭成為這項運動計畫支援的主要訓練選手，黃國庭說：「會帶著這裝置參加各項比賽外，平時也差不多兩個星期進行一次振動刺激。」在游泳前先自行組裝，進行約15分鐘的刺激，接著進行暖身運動，才開始例行游泳訓練。

▲游泳教練張裕銘（左）、黃國庭（中）與楊志鴻老師合影。

花蓮縣游泳隊教練張育銘感謝慈濟大學對於培育花蓮運動選手的努力，張教練表示，慈大不只是幫助選手提升運動表現，他和楊志鴻老師會就選手的狀況，一起討論還可以設計甚麼樣的裝置幫助選手。

楊志鴻老師說：「從慈大實驗室到花蓮縣游泳選手的培育，很開心慈大在此可以有所貢獻。」。而這項技術不只可以運用於提升運動表現，在未來甚至透過肌肉強化、搭配復健，可以帶到醫院去服務病人，提升治療成效和服務品質。

