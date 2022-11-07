他消化不良狂吃胃藥！醫檢查驚見「主動脈瘤」嚇：死亡率超過50％

▲經常胃痛拿胃藥，結果竟然是長了腫瘤。（示意圖／翻攝自xframe）

圖文／CTWANT

一名60幾歲的病患看診被醫師發現，他常去腸胃科拿胃藥，因此詢問對方，對方表示常常消化不良，結果一檢查發現腹部有顆的主動脈瘤，若破裂死亡率超過50％。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中分享此案例，透露若長期消化不良一定要檢查，不能只吃藥但依舊沒有好，她也分享另一名阿嬤也遇到這樣的狀況，不過是因為做其他身體檢查，結果核磁共振意外發現肚子有顆超大顆主動脈瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳欣湄分享病例，透露主動脈瘤相當危險。（圖／翻攝自陳欣湄臉書）

陳欣湄表示，主動脈瘤的危險很多時候就是「無徵兆」，根本感覺不出來，不過一但出現就有致命可能。加上主動脈瘤破裂的話，死亡率超過一半以上，因此提醒千萬別輕忽身體任何警訊，包括背痛、聲音沙啞、咳嗽、頭暈、呼吸困難、吞嚥困難、冒冷汗、心悸、難以忍受的肚子痛、胃痛等，若一定要找出病因，並完整的做好治療。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 梨泰院管轄警察署長出事後「躲車上一小時」 報告扯謊被拆穿復職路遙遙無期

▸ 陸男打傷同事被判賠 竟想丟「3千張破舊1元」羞辱人…法官一句話讓他孬了

▸ 坦尚尼亞客機失事墜湖 機上43人「26獲救3罹難」…搜救持續中