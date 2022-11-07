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他消化不良狂吃胃藥！醫檢查驚見「主動脈瘤」嚇：死亡率超過50％

經常胃痛拿胃藥，結果竟然是長了腫瘤。（示意圖／翻攝自xframe）

▲經常胃痛拿胃藥，結果竟然是長了腫瘤。（示意圖／翻攝自xframe）

圖文／CTWANT

一名60幾歲的病患看診被醫師發現，他常去腸胃科拿胃藥，因此詢問對方，對方表示常常消化不良，結果一檢查發現腹部有顆的主動脈瘤，若破裂死亡率超過50％。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中分享此案例，透露若長期消化不良一定要檢查，不能只吃藥但依舊沒有好，她也分享另一名阿嬤也遇到這樣的狀況，不過是因為做其他身體檢查，結果核磁共振意外發現肚子有顆超大顆主動脈瘤。

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陳欣湄分享病例，透露主動脈瘤相當危險。（圖／翻攝自陳欣湄臉書）

▲陳欣湄分享病例，透露主動脈瘤相當危險。（圖／翻攝自陳欣湄臉書）

陳欣湄表示，主動脈瘤的危險很多時候就是「無徵兆」，根本感覺不出來，不過一但出現就有致命可能。加上主動脈瘤破裂的話，死亡率超過一半以上，因此提醒千萬別輕忽身體任何警訊，包括背痛、聲音沙啞、咳嗽、頭暈、呼吸困難、吞嚥困難、冒冷汗、心悸、難以忍受的肚子痛、胃痛等，若一定要找出病因，並完整的做好治療。

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