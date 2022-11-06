「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁2年前挑戰市長補選落敗，又歷經論文風波，但她挺過低潮，這次仍尋求連任，並於今(6日)舉行競選總部茶會。李眉蓁致詞時搞幽默地說，全台就只有她和陳其邁「4年選3次」，不過兩個人都是一正一負，喊話支持者「我們還沒輸」。

「4年選3次，真的太辛苦了！」李眉蓁語帶詼諧地說，全台有幾千位候選人，4年選3次的只有2個人，一個是陳其邁，現在在當市長，另一個就是我。樂觀正向的態度，惹得台下支持者大笑。

▲李眉蓁舉辦競總成立茶會。（圖／記者許宥孺翻攝）

李眉蓁接著說，論戰績的話，這4年，陳其邁是一正一負，我也是一正一負，「我們還沒輸，對不對？」台下支持者也大喊「對」。李眉蓁表示，發生那麼多事，她認為家庭是最重要的，所以她著重在公益和親子活動，「開心的凍蒜」、「開心的加油拉票」。

李眉蓁也向支持者感性回應：「感謝大家對我的不離不棄，看到人那麼多，我真的很感動，我打掉重練後，不知道大家對我的想法是如何，所以我很緊張，可是今天看到那麼多人對眉蓁不離不棄，對我的寬容，眉蓁真的很感謝。」

▲台下湧入不少支持者。（圖／記者許宥孺翻攝）

此次左楠選區因人口增加，現有8席議員將增至9席，計有20人登記參選，打破歷屆議員選舉、單一選區參選人數紀錄。

不僅現任8名議員都尋求連任，藍綠也都派出一名新人應戰，國民黨要衝刺5人全上搶過半，民進黨則是拚現任連任，加上新人和友軍關鍵席次，盼大小綠合力翻轉藍營鐵票倉，讓「藍天變綠地」。