吼唐寶寶炸物店永久停業！　被1星灌爆「突從Google地圖消失」

記者施怡妏／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，因忘記帶錢包，立刻向老闆道歉，怎料對方當眾咆哮、直接報警處理，嚇得他不停發抖。事後大票網友肉搜店家，並狂刷1星負評，店家今早將店面改為「永久停業」，怎料中午還能看到該店資訊，目前Google地圖卻已經搜尋不到。

今日早上《ETtoday新聞雲》記者上Google地圖查看，店家頁面顯示「永久停業」，而評論區更被1星負評灌爆，「沒有愛心的惡質老闆」、「欺負弱勢族群很囂張啊？得理不饒人，不要太過分」、「原來人品只有40元」、「就你這人品，不用出來開店了」。今日中午店家資訊仍在，怎料現在到Google地圖搜尋店家的名稱，卻已經消失了。

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▲▼店家今早將資訊改成永久停業。（圖／翻攝自Google地圖）





拉回整起事件，一位媽媽在臉書心碎表示，患有唐氏症的兒子4日到永和某間炸物店消費，買了一份40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後才發現忘了帶錢包，於是馬上向老闆道歉；沒想到，對方開始大聲咆哮，還打電話叫警察，這舉動嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

事後，媽媽親自前往，卻遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

另外，傳出老闆疑似決定向家屬及網友提告。但警方澄清，老闆確實於5日凌晨3時前往派出所，並諮詢提告相關事宜，但最後僅是向警方吐苦水，哭訴自己很委屈、很倒楣，目前暫未提告。

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