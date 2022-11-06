馬政府時期涉毀損典藏文物　故宮：查無文物修復與人員懲處紀錄

▲黃河蘭州浮橋圖。（圖／翻攝國家文物資產網）



生活中心／台北報導

民進黨立委林宜瑾踢爆，國立故宮博物院典藏文物《黃河蘭州浮橋圖》10年前籌展時因無法裝入展示櫃，被當時一名林姓科長要求裁切左右各一部分，該案密陳給時任院長馮明珠，馮卻隱匿，非但未送考核會懲處，也沒有交給政風調查。故宮下午聲明，該案已解密，且當事人未受懲處，遭裁切花綾也無修護紀錄，將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，完成後公布結果。

林宜瑾指出，籌展過程中發現展櫃尺寸較小，容不下《黃河蘭州浮橋圖》，該林姓科長居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

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對於文物遭人為損毀，林宜瑾表示，時任院長馮明珠知情不報，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後遭發現，典藏單位才用密件陳報給當時的院長馮明珠，但馮明珠獲報後卻隱匿了這件事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。

林宜瑾指控，馮院長日前對外說，人為毀損史無前例，「請教馮前院長是忘記了還是害怕想起來？」她要求，故宮應徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

故宮下午發表四點聲明：

一、 「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損之陳報密件，已完成解密程序。

二、 關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。

三、 遭裁切花綾之文物，經查事件發生後並無進行修護之紀錄。

四、 故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由之檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

對於相關指控，前院長馮明珠仍無回應。