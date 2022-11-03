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故宮打破文物原因揭曉　吳密察：工作人員「誤會」一個翻轉

▲▼故宮「清 乾隆 青花花卉盤」破損情形。（圖／故宮提供）

▲故宮「清乾隆青花花卉盤」破損原因揭曉，2名工作人員分別被記一大過、2支申誡。（圖／故宮）

記者柯沛辰／綜合報導

故宮文物「清乾隆青花花卉盤」毀損原因確定！故宮院長吳密察3日晚間在公視節目「有話好說」透露，當時一名工作人員把錦盒中的4件文物拿出來，卻未告知盒內還有2件文物，導致另一名同仁在修復錦盒時一個翻轉，掉出2件文物，其中一個當場被接住，但「清乾隆青花花卉盤」就破了。

吳密察在公視「有話好說」還原現場，稱當下2名工作人員在整理文物，其中一人先從錦盒內拿出4件文物，卻未告訴其他人裡面還有2件，也沒把錦盒的扣子給扣上。

當時另一名同仁誤以為盒內已經沒有文物，又發現盒底的布有脫落，想動手修復，因此將盒子整個翻過來，不料2件文物直接掉出，趕緊用手接住一個，但另一件「清乾隆青花花卉盤」就摔破了。

▲▼故宮院長吳密察 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲故宮院長吳密察在公視節目「有話好說」還原文物破損過程。（圖／記者屠惠剛攝）

針對「清乾隆青花花卉盤」一案，考績會經調閱監視器、聽取當事人陳述，以及器物處、政風處調查，認定2名工作人員有疏失，因此行政懲處。吳密察說，翻轉盒子、導致文物掉落的同仁疏失較大，記一大過處分；另一位未拿出全部文物、未扣盒子扣子的同仁則申誡2次。

至於外界質疑資訊不透明的部分，吳密察表示，早前政風介入調查，基於保存證據、調查尚未出爐等考量，才將案件列為「密件」，但經過這次事件，深刻了解到大眾很關心文物狀況，所以11月上旬將公開故宮典藏系統更多欄位，例如「文物狀況」、「傷損情形」，供外界查詢。

根據故宮初步調查報告，另外2件損毀的「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是在整理過程中發現破損，可能原因包括先前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺，或關上鐵箱時受到人力按壓、空間縮減導致文物碰撞，目前唯一確定是「人為毀損」的文物僅「清乾隆青花花卉盤」。

▼故宮「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。（圖／故宮）

▲▼故宮「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。（圖／故宮提供）

▼「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損情形。（圖／故宮）

▲▼故宮「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損情形。（圖／故宮提供）

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